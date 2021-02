Tanto las redes sociales como medios especializados en Hollywood criticaron este miércoles con dureza a los Globos de Oro después de que anunciaran un listado de nominaciones plagado de ausencias, inclusiones inesperadas y una notoria falta de diversidad.

Este año las omisiones -que en la jerga estadounidense se llaman “snubs” - tienen cinco destacados nombres: Zendaya, Meryl Streep, Tom Hanks, Sophia Loren y Spike Lee, quienes a pesar de encandilar a público y crítica no han convencido al reducido grupo de periodistas que eligen estos premios.

A diferencia de los Oscar, cuyas votaciones integran a miles de miembros de la industria cinematográfica, los Globos de Oro se votan por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), un grupo de unos 90 periodistas que seleccionan sus producciones favoritas de televisión y cine, dividiéndolas entre comedia y drama.

Con tanto donde escoger siempre se cuelan algunas sorpresas. En esta ocasión, el mejor ejemplo es la inclusión de “Emily in Paris”, que estaba fuera de todas las quinielas y que competirá por la mejor serie de comedia. Pero a veces las sorpresas de los Globos de Oro dan paso a llamativas, quizás chirriantes, ausencias (“Game of Thrones” nunca se llevó un premio a mejor serie mientras hacía historia en los Emmy).

Algunos medios estadounidenses se han mostrado muy duros con la organización de estos premios. Deadline califica algunas elecciones de “chiste” y el diario Los Angeles Times acompañó el listado con un artículo muy crítico.

“Diremos que son omisiones porque probablemente no son personales, al menos que alguna estrella haya declinado posar con todos y cada uno de los miembros de la HFPA, como es obligatorio en este grupo. Entonces no es omisión, es venganza”, escribía el columnista Glenn Whipp.

¿FALTA DE DIVERSIDAD EN LOS GLOBOS DE ORO?

En un año marcado por las protestas raciales y el compromiso de potenciar la diversidad en la fábrica audiovisual, destaca la poca representación de cintas afroamericanas y latinas en los premios.

La más sonora, calificada de “chocante” por la prensa, es la del cineasta Spike Lee y su “Da 5 Bloods”, que sigue a un escuadrón de soldados negros que estuvieron en la Guerra de Vietnam.

Tampoco competirán “Ma Rainey’s Black Bottom”, “Judas and the Black Messiah” y “One Night in Miami”, todas ellas historias protagonizadas por personajes afroamericanos.

La excepción a esta falta de diversidad la ponen Viola David y Chadwick Boseman, nominados en las categorías de interpretación por protagonizar “Ma Rainey’s Black Bottom”, que sin embargo no aspira a mejor película.

SOPHIA LOREN Y MERYL STREEP ALEJADAS DEL GLOBO DE ORO

Tampoco ha agradado el hecho de que no figuren iconos de Hollywood como Meryl Streep, con “The Prom” y “Let Them All Talk”, y Sophia Loren, en un emocionante relato sobre la inmigración en el sur de Italia dirigido por su hijo, “The Life Ahead”.

Tom Hanks, Zendaya y Kate Winslet completan el listado de omisiones. Sin embrago, otras inclusiones han sido igual de polémicas. El musical “Hamilton” competirá por mejor comedia o musical con una cinta que consiste en una función de Broadway grabada en alta definición.

Incluso han disgustado las nominaciones de Al Pacino por su papel en la desapercibida serie “Hunters” y de James Corden, que a diferencia de Meryl Streep sí que competirá gracias al musical “The Prom”.

”La única explicación posible es que quieren que presente la gala del año que viene”, ironizaba Whipp en Los Angeles Times.

