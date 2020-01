Tom Hanks es una de las leyendas vivas del cine, y no iba a pasar desapercibido en los Globos de Oro 2020. El actor californiano se hizo acreedor del premio Cecil B. DeMille por su destacada trayectoria en la pantalla grande.

Charlize Theron, que fue dirigida por Hanks en el filme “That Thing You Do!”, presentó el premio para el actor y productor de 63 años, quien brindó un extenso y conmovedor discurso sobre el cine y su trabajo.

“Él simplemente hace del mundo un mejor lugar”, mencionó la actriz sudafricana, antes de dar el pase a un resfriado Tom Hanks.

El protagonista de éxitos como “Philadelphia” o “Toy Story” agradeció, en primer lugar y soltando un par de lágrimas, a su esposa Rita Wilson y a sus cinco hijos. Luego se dirigió a sus colegas.

“Eres un tonto si no robas de todos con quien has trabajado. Y yo he robado del tipo de gente que solo necesita un nombre, como Meryl, Denzel, Antonio, Meg, Julia, Sally Field —aunque son dos nombres—, pero sigue siendo uno”, mencionó.

“Pero también he mejorado observando el ejemplo de algunos de los mejores actores que han pisado el escenario”, añadió Hanks.

Recordó la importancia de la puntualidad para los actores, cuando el director de teatro Dan Sullivan le gritó por haberse desvelado en una fiesta una noche antes de trabajar.

“Llegar a tiempo es una de las más grandes y liberadoras acciones que puedes brindarte en una película”, indicó Hanks.

La Hollywood Foreign Press Association decidió otorgarle el premio Cecil B. DeMille a Hanks, pues “por más de tres décadas, ha cautivado audiencias con personajes ricos y divertidos que hemos llegado a amar y admirar”, indicó el presidente del gremio Lorenzo Soria.

Tom Hanks ya ha ganado en ocho ocasiones el Globo de Oro, y acumula, además, 16 nominaciones.