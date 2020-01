La comediante, productora, actriz y conductora del show Ellen, Ellen DeGeneres, recibió el premio Carol Burnett por su destacada trayectoria artística durante los Globos de Oro 2020.

Kate McKinnon, también comediante, presentó el premio para DeGeneres, y le agradeció en su discurso por su labor inspiradora para la comunidad LGBTQ.

“Ella arriesgó su vida entera y su carrera para decir la verdad y sufrió mucho por ello. Claro que las actitudes cambian, pero solo porque personas valientes como Ellen saltan al fuego para hacerlas cambiar”, mencionó.

“Si no la hubiera visto en televisión, hubiera pensado que nunca podría estar en la TV porque no permiten que gente LGBTQ aparezca en la televisión, y hubiera pensado que soy una alien y que tal vez no tengo derecho de estar aquí”, agregó McKinnon.

DeGeneres es la segunda persona en recibir el Carol Burnett, tras la misma Carol Burnett, quien obtuvo el premio en su primera edición, el año pasado.

En su discurso, la ganadora mencionó el poder inspirador de un medio como la televisión y cómo puede cambiar vidas.

“Todo lo que quería era hacer que las personas se sientan bien y se rían, y no hay mejor sensación que cuando alguien me dice que mejoré su día con mi programa o que los ayudé a superar una enfermedad o momento difícil en sus vidas”, dijo DeGeneres.

“El verdadero poder de la televisión, para mí, no es que la gente mire mi programa, sino que los inspire a salir y hacer reír a personas o ser amables o ayudar a alguien con menos suerte que ellos. Ese es el poder de la televisión y estoy tan agradecida por ser parte de ello”, añadió.

El galardón reconoce la trayectoria de un artista y su contribución a la televisión dentro y fuera de la pantalla. Es el equivalente al premio Cecil B. DeMille, dedicado al cine.

“Desde sus sitcoms al stand-up, a convertirse en un estandarte de la televisión diurna, ella es una pionera que ha cautivado audiencias por casi 25 años, con su innegable carisma e ingenio”, dijo Lorenzo Soria, presidente de la Hollywood Foreign Press Association, que entrega el premio.