¿Quién es la 'Gisele Bündchen del plus size' que rompió el paradigma de Playboy Brasil al posar desnuda?

Se llama Fluvia Lacerda, es brasileña y sus medidas son 109-88-121. Se trata de una modelo 'plus size' que se hizo conocida en 2016, por romper el paradigma de la revista Playboy de Brasil, tras posar desnuda.

A partir de entonces fue apodada como la 'Gisele Bündchen del plus size' y para ella representa un orgullo personal. Su carrera se inició cuando en un viaje a Estados Unidos, una editora de moda de una revista la descubrió, quedó impactada con su belleza y le propuso trabajar como modelo.

Entre sus últimos proyectos destaca su protagonismo en el reality Belezza XL, por la señal E!, a partir de este 24 de julio, a las 22 horas.

En diálogo con Infobae, comentó que para ella "la belleza viene en distintas formas y tamaños y que todos somos capaces de vestirnos y lucir como queremos" y que "nunca aprendí el concepto de vivir incómoda con mi cuerpo".

Fluvia Lacerda también habló sobre el reality que protagonizará, en donde manifestó que se expondrá el profesionalismo del mundo del modelaje.

"La parte más difícil fue acostumbrarse a tener cámaras filmándote todo el tiempo. En mi parte van a ver todo lo que hago como modelos plus size, como los viajes, las sesiones fotográficas, etc. Sé que hay muchas personas que no saben qué tan profesional es el mundo del modelaje y mi carrera, estoy segura de que se van a sorprender al verlo", sostuvo.

