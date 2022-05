Luego de años de pandemia, la Met Gala 2022 vuelve a su horario y fecha habitual, el primer lunes de mayo. El Costume Institute del Metropolitan Museum of Art presenta In America: An Anthology of Fashion, que es el segundo capítulo de su exposición en dos partes de la moda norteamericana.

Así pues, en concordancia con la directora de moda del New York Times, Vanessa Friedman, el tema de la gala de este año es el Gilded Glamour.

¿Qué es el Gilded Glamour?

Para ponernos en contexto, tenemos que explicar qué es el Gilded Glamour. Esta es una referencia a la Edad Dorada de Estados Unidos, un periodo de una industrialización veloz y crecimiento económico durante los treinta años previos al cambio de siglo.

Esta época también significa el fin de la denominada Reconstrucción de 1877, algo que impidió a muchos afroamericanos estadounidenses participar y aprovechar el auge económico de la época.

El nombre de la época procede de la novela de Mark Twain y Charles Dudley Warner de 1873, The Gilded Age: A Tale of Today, una sátira de la América posterior a la Guerra Civil y de su creciente clase industrial.

Por otro lado, Anthology of Fashion se centrará en los trabajadores de la época, el cual destaca a los diseñadores y modistas independientes que trabajaron en Estados Unidos entre los siglos XIX y XX. Esto supone una serie de conjuntos brillantes o más políticos para los participantes.

En resumen, según Vogue, Según Vogue, la antología de la moda “se basa en los principios del estilo estadounidense y celebra a los héroes anónimos del diseño estadounidense”.

A diferencia del año pasado, que el tema era más amplio, en la antología de la moda, es algo más específico y que reflejará la evolución de los diseñadores y la moda en el país, según Andrew Bolton, uno de los curadores de la exhibición.

Sin embargo, la vestimenta de algunas de las celebridades que asisten a esta gala han sido duramente criticadas por los usuarios de redes sociales, pues no ven que sigan con la temática de este importante evento de moda.

📹| Gigi Hadid dejando The Mark Hotel para asistir a la Met Gala #MetGala pic.twitter.com/EIE8pQQ2jv — Gigi Hadid Argentina (@GiHadidArg) May 2, 2022

Por ejemplo, Gigi Hadid fue una de las más criticadas por romper demasiado del molde con la indumentaria con la que se presentó al Met Gala 2022. Pese a que esta primera imagen no era el outfit final, tampoco logró anotar con su vestuario.

Kylie Jenner realmente entendió mal el concepto o solo quiere llamar la atención y que todo el mundo hable de ella ?🤔 #MetGala pic.twitter.com/k2ZsDHIJgW — Vame ⁷ 🐻 BTS IS COMING (@TheKarmaIsArmy) May 2, 2022

Caso similar ocurrió con Kylie Jenner, quien también causó muchos comentarios negativos por la indumentaria elegida para presentarse en la gala de moda más importante del año.

¿Kim Kardashian salvó al clan?

Por otro lado, quien se llevó sin duda los reflectores y las miradas fue Kim Kardashian, quien visitó un elegante vestido inspirado en el seductor ‘Happy Birthday’ de Marilyn Monroe, un ícono de la moda y sex symbol de la época. Sin embargo, otros refirieron que no era la época correcta.

Kim salvando al clan kardashian una vez más ❤️‍🩹#MetGala pic.twitter.com/EXhr2dM9vt — Elena✨ (@Eleenabg) May 3, 2022

mi amor solo tenias q robarte un vestido de utileria y la rompías toda #MetGala pic.twitter.com/YyjjpL9uNt — marian’t (@mardelagrimasss) May 3, 2022

Más fotos de Olivia Rodrigo en la #MetGala 2022! pic.twitter.com/KmT7OiNKy4 — Olivia Rodrigo LATAM (@LATAMLIV) May 3, 2022

Las mejor vestidas de la Met definitivamente fueron estas dos reinas y no esta en discusión #MetGala #BlakeLively #Lizzo pic.twitter.com/mcUeosNyEb — 𝓟𝓪𝓾𝓵𝓪 ⛈ (@Paulytalapek) May 3, 2022

Hay medios diciendo que Shawn es uno de los mejores vestidos de las noches, esto es lo que esperaban y Shawn lo demostró perfectamente como el príncipe que es, Shawn te amamos 🤍 #MetGala2022 #Metgala pic.twitter.com/OVA2xF8iLR — ִֶָ (@hikaruista) May 3, 2022

nicola coughlan sacando la cara por todo el cast de los bridgerton

#MetGala pic.twitter.com/IptXiGZNnP — mafe ¦ with you by jimin (@kooktbear) May 3, 2022

Conan Gray uno de los pocos hombres que si se ve distinto y bello en la met gala , necesito que más gente valore su outfit #MetGala pic.twitter.com/cAMbPXGrnx — Alex🎸lvs Dyana HARRY’S HOME (@AlexlovesLouis_) May 3, 2022

Dakota Johnson junto a Alessandro Michele y Jared Leto en la red carpet de la #MetGala pic.twitter.com/XMw8GQCVzv — ART MODE (@ARTMODEmag) May 3, 2022

Los mejores looks y que sí están acorde a la temática son estos, los demás PA LA CASA #MetGala #MetGala2022 pic.twitter.com/knXrg0i1Ta — Mari ☻ LTWT (@mari_xlh) May 3, 2022

Cuál tu look favorito de la noche ? #MetGala pic.twitter.com/vHHWqkjO6B — Latino Gang (@LxtinoGang) May 3, 2022





