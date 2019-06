Gian Marco Zignago: “En esta carrera son más las puertas que se cierran que las que se abren” [FOTOS]

El cantautor peruano Gian Marco Zignago agradece a su intuición, que en estos casi 30 años de carrera ha sido su guía y, aunque no exenta de algún tropiezo, lo ha situado junto a los más reconocidos cantautores y compositores de su generación, como lo demuestra su décimoquinto disco, "Intuición".

"Siempre me arriesgue, siempre decidí seguir en esto, sabiendo que en esta carrera son más las puertas que se cierran que las que se abren", dice el cantautor en entrevista con Efe en Miami, en la que confesó que próximo a cruzar las tres décadas de trayectoria artística "más que anhelar" hoy por hoy se dedica a disfrutar el momento.

Y para muestra está su inminente gira por Estados Unidos, por primera vez con la empresa Live Nation, que empezará el próximo 18 de julio en la ciudad de Nueva York y recorrerá 9 ciudades del país, de la mano de su más reciente disco.

Bajo la batuta del premiado productor KC Porter, ganador de varios premios Grammy, "Intuición" es una muestra del buen hacer del peruano a la hora de componer baladas o melodías pegadizas y bailables, como es el caso del primer sencillo, "Bésame", que incluye los sonidos de un charango andino.

"Siempre tengo mi charango, siempre siento la necesidad de meter algo de mi tierra", confiesa Gian Marco, ganador de tres Latin Grammy y con más de una decena de nominaciones a estos premios a lo largo de su carrera.

Muy reconocido como compositor (ha trabajado con artistas como Marc Anthony, Alejandro Fernández, Tito Nieves, Jon Secada, entre otros) el periplo en tierras estadounidenses le sirve para reforzar su faceta de intérprete, como ya lo ha hecho con éxito en su Perú natal a comienzos de este año.

Casado desde hace 25 años y con tres hijos, la mayor de 23 años y próxima a graduarse de Berklee College of Music, en Boston (Massachusetts), Gian Marco solo siente agradecimiento profundo cuando echa la vista atrás y ve todo lo recorrido desde aquel disco debut "Historias" (1990), que le deparó sus primeros éxitos en Perú.

"Siempre ha sido un camino de mucho aprendizaje y nunca he dado nada por sentado", señala respecto a un trayecto no exento de equivocaciones que a la larga le permitieron transformaciones hacia "a algo mejor".

"No existe una historia de éxito en la vida si no te has pegado un buen 'muelazo' en el suelo. Siempre es un constante aprender, quejarme sería muy injusto", agrega el peruano.

Tras publicar hace poco el sencillo "El ritmo de mi corazón", junto a sus compatriotas el Grupo 5 y el productor y percusionista Tony Succar, el cantautor aspira a grabar en algún momento un álbum con repertorio inédito de música folclórica peruana, en concreto de la región ayacuchana, cuya guitarra puede tener varias afinaciones.

Músico independiente desde su octavo disco, llamado precisamente "8" (2006), Gian Marco ha sido testigo de las grandes transformaciones que ha vivido el negocio musical, en el que ahora los grandes protagonistas son las plataformas de streaming, además de las discográficas grandes.

"Hoy en día un músico tiene que conocer del negocio, más allá de su talento y sus sueños. Tienes que tener un equipo de trabajo, un buen PR (relaciones públicas), un buen abogado", señala el peruano, que desde hace seis años vive en Los Ángeles con su esposa e hijos, y residió también en Miami, ciudad en la que trabajó para Gloria y Emilio Estefan.

Precisamente, fue parte del homenaje que la Librería del Congreso de EEUU le tributó recientemente a los Estefan, a quienes condecoraron con el premio Gershwin, con una emotiva interpretación de la canción "Hoy", de su disco "Desde Adentro" (2008), y en la que demostró su destreza con el charango.

Defensor de que la música es algo muy personal, y en ese sentido lo suyo es la composición y el ser cantautor, no ve posibilidad de que por medio de alguna colaboración pruebe en las arenas del hoy en día todopoderoso reguetón y el género urbano.

"Zapatero a sus zapatos, son muchos años en esto. Siempre habrá afán de llegar a más público, sí, pero no me puedo disfrazar", zanja el intérprete de "Te mentiría".

Aunque no pierde el contacto con su patria, afirma que ha sido un nómada desde que era un niño, cuando a la edad de dos años sus padres se mudaron a Argentina y desde entonces ha pasado por varios países, bajo la premisa de que si hay posibilidad de nuevos retos los toma siempre buscando "una posibilidad de trascender".

