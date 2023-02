La relación entre Gerard Piqué y su nueva pareja, Clara Chía Martí, parece estar más sólida que nunca. El exfutbolista reveló que su novia se encarga de algunos aspectos de su vida, como elegir la ropa que va a usar.

Como se recuerda, la relación tomó mayor relevancia no solo por la canción de Shakira, sino también por la fotografía que Piqué publicó en su Instagram junto a su novia de 23 años.

El pasado viernes, en una transmisión de Twitch de la Kings League, Gerard Piqué se dejó ver con un ‘outfit’ más atrevido, por lo que no pasó desapercibido para los presentes. “Esto es la moda de USA”, comentó el ‘streamer’ Ibai Llanos.

“¿Ves revistas de moda para actualizarte o no? Por curiosidad, ¿ves lo que está de moda o no?”, agregó Ibai.

Ante ello, el ex de Sakira no tuvo problema en revelar quién es la persona que se encarga de escoger su ropa. “No, la verdad es que voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella, ¿sabes? Soy una marioneta”, aseguró Piqué.

El hecho generó la indignación de algunos usuarios en las redes sociales: “Marioneta y payaso”, “tan inmaduro”, “desde que permitiste que destruyeran tu familia te convertiste en la marioneta” y “cada que abre la boca solo confirma que Shakira le quedaba demasiado grande”, fueron algunos de los comentarios.

