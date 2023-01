Shakira y Bizarrap, productor argentino, están listo para esta aventura musical que tiene emocionado a sus fanáticos, pero la cual también se presume es un anunció de guerra contra la expareja de la colombiana, Gerard Piqué, quien al parecer piensa que así será.

Este nuevo tema musical ha emocionado a muchos fanáticos, quienes esperan que Shakira siga lanzando indirectas contra el exjugador del Barcelona, justo como lo hizo en ‘Te felicito’ y ‘Monotonía’.

Por su parte, Gerard Piqué hizo lo propio por medio de su cuenta de Twitter, donde dejó un mensaje simple pero contundente. El presidente de la Kings League envió un tuit con emojis referentes al circo.

El exfutbolista del Barça publicó este martes por la tarde una publicación con varios emojis relacionados con el mundo del circo y el espectáculo.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023





¿Cuál es la letra de Shakira que se habría filtrado?





En las redes sociales se ha filtrado un verso que va contra Gerad Piqué, de quien se separó en 2022.

[Coro: Shakira]

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú

A ti te quedé grande

Por eso estás con una igualita que tú

Oh-oh, oh-oh

[Verso: Shakira]

Esto es pa’ que te notifiquen, así que trague, trague, mastique

Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique