Geraldine Bazán se pronuncia tras filtrarse foto de su pasado: “Me siento aún más orgullosa de quien soy"

Geraldine Bazán suele presumir su belleza con sus seguidores de Instagram, pero esta vez llamó la atención luego que se difundiera una imagen de su pasado en redes sociales, donde se evidencia el cambio en su aspecto físico.

Por ello, ante la filtración de la fotografía, Geraldine Bazán se pronunció en Instagram y reveló sentirse orgullosa de sí misma.

La actriz contó que la imagen data de hace aproximadamente 15 años atrás, cuando se mudó a Estados Unidos y llevaba una mala alimentación.

“¿Qué hice (a futuro)? Cuidar mi alimentación, ejercitarme y una rinoplastia. ¿Le hice daño a alguien? En absoluto, me enfoqué en mí y en mi bienestar y el resultado lo ven hoy en día. Si lo que quieren es ‘avergonzarme’ lo que consiguen es que me sienta aún más orgullosa de quien soy en este momento”, expresó Geraldine Bazán en Instagram.

Asimismo, la actriz continuó señalando que está contenta de poder ser hoy un ejemplo para todos aquellos que quieran cambiar su estilo de vida.

“Hoy soy testimonio de que la vida es hermosa y cada día te da la oportunidad de mejorar en cada aspecto de tu vida. Y me siento orgullosa de quién he sido siempre y que en esa época me sentía divina con todo y mis ‘kilos’ de más y mi look cero favorecedor. Gracias por recordarme que pude, puedo y podré siempre. Igual que todos ustedes”, finalizó Geraldine Bazán.

Muchos seguidores de la estrella de “Por amar sin ley” la felicitaron y resaltaron en Instagram que lo más importante siempre es el amor propio.