George Clooney rechaza ser el padrino del hijo del príncipe Harry y Meghan Markle

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle presentaron el último miércoles a su hijo, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, séptimo en la línea sucesoria de la casa real británica.



Aunque todavía no se conoce el título que llevará el primogénito de la pareja. Ni tampoco quienes serán los padrinos del niño, la prensa británica soltó el nombre de George Clooney.

Resulta que el actor de Hollywood y su esposa Amal son amigos de la pareja real —incluso han vacacionado los cuatro juntos— y los rumores empezaron a crecer con mayor intensidad en las últimas horas.

(Foto: Getty Images) (Foto: Getty Images)

Sin embargo, fiel a su estilo irónico, George Clooney rechazó la aparente propuesta. "Sería una mala idea ser el padrino. Soy padre de gemelos y apenas puedo ejercer como tal", dijo el actor de Hollywood en el programa de Jimmy Kimmel.

"A todo el mundo le encantan los rumores, pero no es cierto. De verdad, no querrían verme como padrino de nadie. A estas alturas apenas se me puede considerar padre, resulta alarmante", aseguró en otras declaraciones al portal Extra.



