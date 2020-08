Génesis Rodríguez inició su carrera cuando a penas tenía 17 años, así que fue parte de las telenovelas como “Prisionera”, “Dame chocolate”, pero “Doña Bárbara” fue el melodrama que la llevó a alcanzar gran popularidad en Latinoamérica. Compartir roles con Edith Gonzales y Christian Meier le sumaron mucha más experiencia, pero cuando cumplió 22 años decidió seguir con su carrera pero en Hollywood.

La hija de “El Puma” le dijo adiós a los melodramas para irse en busca de nuevas oportunidades y olvidarse de aquellos momentos difíciles que vivió cuando era parte de las telenovelas, ya que por el años 2007 no existía ninguna identidad que respaldara a los actores y mucho menos que hagan respetar sus derechos como artistas.

Pero también vivió terribles momentos cuando grabó la telenovela “Doña Barbara”. La actriz recuerda como si fuera ayer lo complicadas que fueron las jornadas de grabación de esta ficción debido a que su locación principal quedaba en un lugar de difícil y peligroso acceso.

LA PESADILLA DE GÉNESIS RODRÍGUEZ EN DOÑA BARBARA

Hace unos días, Génesis Rodríguez junto a su padre, “El Puma”, hicieron una trasmisión en vivo a través de Instagram y contado los terribles momentos que vivió mientras grababa al lado de Edith Gonzáles y Christian Meier.

“Horrible. Teníamos que manejar por una montaña superpeligrosa”, rememoró Génesis en el live de Instagram.

Génesis Rodríguez compartió roles con Edith Gonzáles y Christian Meier (Foto: Telemundo)

El sitio por el que tenían que pasar para grabar la telenovela era tan peligroso que, según compartió la actriz, uno de los trabajadores perdió la vida.

“Uno de los muchachos se accidentó bien feo, yo creo que se mató en la carretera. Él trabajó en la novela. Estaba moviendo las cosas de Honda a Bogotá (Colombia) en medio de la noche después de todo un día de trabajar muy peligroso”, contó Génesis.

Pero este, desafortunadamente, fue solo uno de los muchos accidentes que se vivieron en el set.

“Yo me acuerdo que se había tumbado un camión supergrande y yo tenía que llegar al set porque estábamos a dos días del aire, o sea que todo lo que yo grababa hoy salía mañana y se nos iba la luz, entonces no podíamos cruzar el camión que estaba tapando todo el camino así que me recogieron por motocicleta y yo, que le tengo pavor a las motocicletas, me agarré del tipo pero me agarré de la motocicleta y me dio una quemadura en la pierna y llegué toda desconchinflada al set. Horrible”, contó la actriz de 33 años.

“Me pasó de todo en Doña Bárbara, era una telenovela dentro de una telenovela”, admitió.