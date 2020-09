Gattüso no es un nombre que pasa desapercibido en la escena electrónica local. Este DJ israelí, que ahora triunfa a nivel internacional, está fuertemente enraizado en nuestro país y le guarda un cariño más que especial. Gattüso, ahora requiere todo el apoyo del país que lo acogió en sus inicios en la electrónica para poder alcanzar el podio en los TOP 100 DJ MAG.

Era el año 2015 cuando Gattüso aún radicaba en nuestro país, frecuentando clubes nocturnos y descubriendo su conexión con la EDM. Tiësto visitaba regularmente nuestro país, pero la escena local aún no estaba tan fortalecida como hoy.

Fue en ese año que Gattüso decide establecerse en Nueva Jersey, en Estados unidos, con el fin de poder rodearse de un ambiente que lo inspirase para iniciar formalmente con la producción musical, cuya semilla ya había sido plantada en las pistas de baile peruanas.

En 2018 Gatüso comienza a producir formalmente y dar a conocer su música, convirtiéndose en un éxito rotundo y casi inmediato. Cuenta con más de 6.5 millones de oyentes mensuales en Spotify, así como más de 80 millones de streams en dicha plataforma y también Apple Music.

“Million things”, “When in Rome” y “Walk on Water” son algunos de los títulos que han alcanzado puestos significativos en los rankings de Billboard. Pero la canción que llena más de nostalgia a los que lo siguen en definitiva es “Who we are” canción con la que se dio a conocer al mundo entero.

Recuerda que puedes registrar tu voto ingresando a gattuso.lnk.to/Vote.

