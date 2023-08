Intentando defender a un grupo estadounidense de música regional mexicana, el periodista Gustavo Adolfo Infante arremetió contra la comida peruana a modo de “crítica gastronómica”.

Como se sabe, hace algunos días, la agrupación internacional ‘Yahritza y su Esencia’ mencionó públicamente que no le gustaban algunas comidas mexicanas, lo que hizo que estallara las crísticas en su contra.

Ante eso, Gustavo Infante salió “en defensa” de ellos afirmando que una crítica gastronómica no debería de generar el odio de todo un país. Acto seguido, arremetió contra el Perú como “ejemplo”.

“Yo voy a dar una declaración ahorita y no creo que, por eso, se vaya a romper la relación con el Perú”, advirtió el periodista mexicano sacando cara por Yahritza durante la transmisión en vivo del programa ‘Sale el sol’.

“La comida del Cusco me parece asquerosa, porque comen cuy y ceviche negro. ¡No me gusta! Pero, por eso, no voy a tener un problema con Perú”, explicó sin saber la ola de comentarios que recibiría.

En redes sociales, nuestros compatriotas no dudaron en sacar cara por nuestra comida nacional y, sobre todo, por la cusqueña, una de las gastronomías más ancestrales del mundo.





