The Weeknd, Travis Scott y Rosalía participan en disco inspirado en 'Game of Thrones' [VIDEO]

“For The Throne (Por el Trono)”, el disco musical inspirado en la exitosa saga de “Game of Thrones ”, fue anunciado el martes 9 de abril por Columbia Records y HBO.

El álbum marca la primera vez que HBO se asocia con un sello discográfico importante para grabar nuevas canciones inspiradas en la serie.

El disco incluye la participación de A$AP Rocky, Chloe X Halle, Ellie Goulding, Jacob Banks, James Arthur, Joey BadA $$, Lennon Stella, Lil Peep, Maren Morris, Matthew Bellamy, Mumford & Sons, Rosalía feat. A. CHAL, SZA , The Lumineers, The National, The Weeknd , Travis Scott , Ty Dolla $ign y X Ambassadors.

El nuevo álbum contará con 14 canciones inéditas y se lanzará a nivel mundial el 26 de abril, pero actualmente está disponible en pre-venta.

DATO:

El primer capítulo de la última temporada de la serie “Game of Thrones” se estrenará este domingo 14 de abril de 2019.