'Game of Thrones': Sophie Turner revela que le pidieron no lavarse el cabello | VIDEO

Sophie Turner , una de las actrices de la exitosa serie “Game of Thrones” ofreció una entrevista el jueves con InStyle y reveló el singular pedido de los productores de la serie de HBO.

La actriz que da vida a Sansa Stark, Sophie Turner, señaló que inicialmente no tuvo ningún inconveniente con su cabello, pero luego fue incómodo que le pidieran no lavárselo.

“Durante las primeras temporadas me permitieron lavarme el pelo porque era una joven aristocrática. En la quinta temporada, comenzaron a pedirme que no me lave el cabello y fue realmente asqueroso”, dijo Sophie Turner tras confirmar que no fue la única actriz del elenco que recibió el pedido.

“(Fue) realmente pegajoso. También, nosotros teníamos las máquinas de nieve funcionando, así que caían partículas de nieve en el cabello que se juntaban con la grasa. Fue asqueroso”, sentenció Sophie Turner.

La joven actriz, quien es rubia, se ha teñido el cabello durante años para poder dar vida a su personaje en la serie “ Game of Thrones”; sin embargo, en el 2017 pudo volver a su color natural debido a que usa una peluca.

Sophie Turner reveló que Emilia Clarke tenía una rutina complicada con su cabello debido a que usaba una gorra que le cubría toda la cabeza, para luego usar una peluca, por ello decidió finalmente teñirse el cabello a rubio.

DATO

“Game of Thrones” se estrenará en HBO el domingo 14 de abril.