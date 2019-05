¿Los habías notado? Estos son algunos errores que se han cometido en “Game of Thrones” [VIDEO]

“Game of Thrones” en varias oportunidades ha causado polémica por algunos errores de producción y/o continuidad; sin embargo, el más comentado ha sido el de la última temporada: el vaso de café.

No obstante, a lo largo de las ocho temporadas de “Game of Thrones” se han suscitado diversos errores de script, algunos de ellos han sido imperceptibles, mientras que otros no tanto, por ello Cinescape enumeró algunos de los ocurridos.

En la temporada 2, episodio 5, el caballo de Brienne of Tarth inicialmente aparece sucio; sin embargo, a los segundos luce completamente limpio.

Asimismo, en el capítulo 8 de la misma temporada de "Game of Thrones", Tyrion Lannister está terminando de comer y se quita la servilleta, pero en el siguiente encuadre, el personaje aparece nuevamente con el elemento puesto.

También durante la primera entrega de la serie, Catelyn Tully tiene un papel en la mano, el cual se ve enrollado de diferentes formas según el plano y encuadre seleccionado por el director; asimismo, cuando Sansa pide clemencia por su padre ante Joffrey, ella cambia de lugar durante un cambio de planos.

Miralos aquí.

“Game of Thrones”: Estos son algunos errores que se han cometido en la serie (Video: América TV)

DATO:

El último episodio de la octava temporada de “Game of Thrones” tendrá una duración de 80 minutos y se estrenará este domingo 19 de mayo a través de HBO.