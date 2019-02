“Game of Thrones”: Rose Leslie revela lo que Kit Harington le contó sobre el final de la serie | FOTOS

Hace algunas semanas, el protagonista de “Game of Thrones” , Kit Harington , reveló que le contó el final de la serie a su esposa, Rose Leslie, y que ella dejó de hablarle tres días por lo que le dijo; sin embargo, no sería del todo cierto.

Rose Leslie, quien también actuó en “Game of Thrones” dando vida a Ygritte, reveló los detalles sobre lo que realmente le dijo Kit Harington. Asimismo, indicó que su esposo tiende a exagerar las cosas.



Según reveló la actriz en entrevista con el portal Entertainment Weekly, ella no había terminado aún de ver la séptima temporada de “Game of Thrones” por lo que le pidió a su esposo que le contará un poco del final de esa entrega, más no de la octava.

"Es un exagerado, realmente no sé el final de la serie. Él me contó el final de la última temporada (la séptima) y recuerdo que me sentí molesta... Me puse bastante furiosa con él, porque dije: '¡No tenías que contármelo todo! ¡Esa es demasiada información!', y él no dejaba de decir: '¡Bueno, me lo preguntaste!'. Y yo dije: ¡'Lo sé'!", señaló entre risas Rose Leslie.

Asimismo, dijo que no le preguntará a Kit Harington sobre el final de la última temporada de “Game of Thrones” porque considera que es una serie tan increíble que desea verla como todo el mundo.

“No sé el final porque, es una serie tan espectacular y monumental quiero ser como el resto del mundo y verla en tiempo real", señaló Rose Leslie en la entrevista.

La última temporada de "Game of Thrones" llegará a las pantallas el próximo 14 de abril. Y hasta el momento, nadie fuera del elenco y la producción sabe qué sucederá.



