Game of Thrones: Esta es la razón por la que Kit Harington continúa con el look de Jon Snow | FOTOS

Las grabaciones de Game of Thrones terminaron en julio, los actores que encarnan a los personajes de la serie empezaron a despedirse, pero aparentemente Kit Harington aún no está listo para dejar a Jon Snow.

Kit Harington , actor de 31 años, asistió al estreno de su nueva película ‘La muerte y la vida de John F. Donovan’ y a pesar de haber interpretado a otro personaje, reveló a Entertainment Weekly que tiene órdenes estrictas de no contarse el cabello.

“Acabamos de terminar de filmar. No se puede decir por qué me veo exactamente igual. Ellos son mis dueños; simplemente me han mantenido así”, expresó Kit Harington en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Aclaró que si bien ya se terminó de filmar Game of Thrones, él mantiene el look en caso sea necesario; sin embargo, culminó bromeando: “Cuando me afeito, me veo como un niño cansado”.

Asimismo, cuando se le consultó sobre el final de la serie, Kit Harington señaló que finalizar tantos años de trabajo resulta difícil y respecto al final acotó: "No creo que todos sean felices. No puedes complacer a todos".