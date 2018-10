El actor británico Josh Whitehouse conocido por su papel en la serie “Poldark”, tendrá un papel protagónico en la precuela de la serie, según expresó Deadline.

La noticia llega luego del anuncio de que Naomi Watts formará parte del elenco de la producción que se ambientará miles de años antes de los eventos de “Game of Thrones”.

Aunque se desconoce el rol que interpretará Josh Whitehouse, según The Hollywood Reporter, sí se sabe que Naomi Watts interpretará a una dama de alta sociedad con un secreto.

Josh Whitehouse actualmente da vida a Hugh Armitage en la serie “Poldark” y ha sido protagonista en el 2014 de la película “Northern Soul”; asimismo, aparecerá en el film “The Happy Woker” y en la versión musical “Valley Girl”.

La precuela de la popular serie "Game of Thrones" está escrita por la guionista Jane Goldman (X-Men: primera generación) y George RR Martin (A Song of Ice and Fire) y empezará a filmarse durante el 2019.

El autor George RR Martin, a través de su blog, reveló que el título de la precuela sería “The Long Night”, aunque hasta el momento HBO no ha confirmado el nombre.