El legado sigue: HBO lanzará un documental sobre la octava temporada de 'Game of Thrones' | FOTOS

A unas semanas del esperado estreno de “ Game of Thrones” , HBO ha anunciado que transmitirá un documental de dos horas sobre la temporada final de la serie de televisión.

El video titulado “Game of Thrones: The Last Watch” mostrará el detrás de escenas de la última temporada de la serie. La cineasta Janie Finlay, quien dirige el documental, acompañó al elenco y equipo de producción en la filmación de la octava entrega.

El video que narra la temporada más ambiciosa del programa se emitirá después del final de la serie, el 26 de mayo a las 9 p.m., según reveló HBO.

“Mucho más que un documental de ‘making of’, esta es una historia divertida y desgarradora, contada con ingenio e intimidad, sobre los placeres agridulces de lo que significa crear un mundo, y luego decirle adiós”, expresó en un comunicado HBO.

La mirada del detrás de escena de " Game of Thrones" está dirigida por Janie Finlay -quien recibió acceso total por un año para la creación del largometraje- y producida por los creadores de la serie David Benioff y DB Weiss.

La temporada final de " Game of Thrones" se estrenará el domingo 14 de abril por HBO y constará de seis episodios con tiempos de duración más largos de lo habitual.

