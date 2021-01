A lo largo de sus ocho temporadas, la serie “Game of Thrones” ganó millones de seguidores en todo el mundo, tanto así que HBO Max ya tiene en mente expandir el universo de Westeros y alista precuelas basadas en “Los cuentos de Dunk y Egg” y “La rebelión de Robert Baratheon”. Por si fuera poco, también está en producción una serie animada.

Según reveló el portal The Hollywood Reporter, “Game of Thrones” y HBO Max planean la realización de una serie animada basada en los libros de George R.R. Martin. Si bien será una producción animada, estará dirigida a un público adulto.

“Las reuniones con los escritores para el proyecto, que sería similar en tono a ‘Game of Thrones’, ganadora del Emmy, ya están en marcha. No se han hecho acuerdos y puede que exista la posibilidad de que la serie animada nunca llegue a buen término”, señaló THR.

Además de esta producción, recordemos que la expansión de la franquicia “Game of Thrones” dará inicio con “House of the Dragon”, la precuela protagonizada Olivia Cooke, Emma D’Arcy y Matt Smith.

Según precisa The Hollywood Reporter, la idea de expandir el universo de Westeros está pensado mucho antes de que Disney anunciara los nuevos proyectos en torno a Star Wars. HBO y Warner Media solo esperaban el momento justo para dar a conocer la noticia.

Cabe señalar que “Game of Thrones” no es la única apuesta que alista HBO Max, ya que también estaría planeando una serie sobre el mundo mágico de “Harry Potter”. Hasta el momento se desconocen detalles de esta producción.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de la octava temporada de “Game of Thrones”

Tráiler de la octava temporada de "Game of Thrones". (Fuente: HBO)