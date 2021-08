La conductora del programa “Hoy”, Galilea Montijo, habló sobre la polémica en torno a Laura Bozzo y su orden de prisión preventiva por delito fiscal. Según explicó la presentadora de TV, la también abogada todavía “no aparece”.

Durante la transmisión del programa “Hoy” de Televisa se presentó la noticia sobre Laura Bozzo y su enfrentamiento contra las leyes mexicanas por un delito fiscal que la podría tener tras las rejas de tres hasta nueve años.

Sin embargo, al finalizar el informe, como era de esperarse los comentarios sobre lo sucedido se dieron, pues Laura Bozzo se volvió cercana a la producción de Televisa tras su paso en el reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”, incluso mantiene una amistad con Galilea Montijo.

“Más adelante vamos a hablar de ella, vamos a tener más información por lo que nos están diciendo. No la encontramos, no contesta, entonces no sabemos mucho.. bueno”, indicó Galilea Montijo.

Estas declaraciones han avivado aún más la polémica, pues de acuerdo con lo informado por las autoridades mexicanas podría haber “riesgo de fuga”, pues no se ha documentado la dirección del domicilio de Bozzo.

Hasta el momento se desconoce su situación y paradero de Laura Bozzo, quien también ha evitado pronunciarse al respecto. Días antes, la abogada participó de la celebración del décimo aniversario de Galilea Montijo y su esposo.

VIDEO RECOMENDADO

Dictan prisión preventiva contra Laura Bozzo por delito fiscal

Laura Bozzo recibió prisión preventiva por cometer un delito fiscal que supera los 12 millones de pesos, por lo que deberá entrar al Reclusorio de Santiaguito (México). (Fuente: América TV)