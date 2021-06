El último domingo 6 de junio, los residentes de la Ciudad de México vivieron el proceso electoral más grande de dicho país, pues salieron a las urnas a elegir a 286 funcionarios públicos.

En ese sentido, una gran cantidad de personalidades del mundo del espectáculo y de las redes sociales publicaron mensajes de apoyo a favor del Partido Verde (PVEM). Sin embargo, usuarios de las redes sociales lo señalaron como un acto de publicidad, sobre todo porque muchos de los influencers promocionaban a este partido un día antes de las elecciones.

Uno de los primeros en manifestarse en contra fue Sebastián Rulli, quien en sus historias de Instagram expresó su rechazo contra la propaganda política que realizaron actores y actrices como Lambda García, Bárbara de Regil, o Raúl Araiza.

“Perdón, pero no me puedo callar esto, veo las historias de algunos compañeros, de algunos influencers y dicen ‘no es que a mí no me gusta hablar de política de fútbol, ni de religión’, pero estoy de acuerdo con algunas de las iniciativas de algunos partidos que se ven que les pagaron por decir esa estupidez”, sentenció el artista desde su cuenta de Instagram.

Asimismo, pidió a aquellos que violaron la veda electoral que fueran congruentes con sus acciones y predicaran con el ejemplo. “Ni siquiera son congruentes, porque estoy seguro que ni siquiera votaron, hay algunos que ni tienen el pasaporte mexicano, que siquiera están en el país. No se vendan, la dignidad no tiene precio”, concluyó su mensaje.

Tras sus declaraciones, Galilea Montijo no dudó en cuestionar severamente al argentino. La conductora del programa “Hoy” señaló que el galán de telenovelas debería mantenerse al margen de la política mexicana por ser originario de Argentina.

“Yo adoro a Sebastián, es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo, ¿no?”, dijo en un reciente encuentro que tuvo con la prensa. “Aunque sea mexicano. Es como si yo me voy a Argentina y me pongo a hablar de la política argentina, pues no le sé”, añadió.

