Gal Gadot comparte foto inédita de su niñez en Instagram por su cumpleaños

Gal Gadot está de cumpleaños y lo celebra con todos sus seguidores en las redes sociales. La modelo acaba de cumplir 34 años y compartió una tierna fotografía en su cuenta personal de Instagram.

"Si alguien me hubiera dicho lo que iba a pasar en los próximos 34 años, me hubiera reído así", escribió. "Muchas gracias por los deseos de cumpleaños. Enviándote luz, amor y buena energía", sentenció la actriz que interpreta a Wonder Woman.

"Feliz cumpleaños", "eres la más bella del mundo", "una linda bebé", "muy tierna fotografía", "Wonder Woman de niña", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en el Instagram.

Como se recuerda, Gal Gadot manifestó en más de una oportunidad que su carrera como actriz estaba terminada. La modelo acudió a las audiciones de Wonder Woman sin ninguna esperanzada de obtener el papel. La sorpresa fue mayor cuando la eligieron para interpretar a la figura máxima de las heroínas en los cómics.

"Diana hace el bien porque es lo único que le importa. No le importa la fama, la gloria o las alabanzas. No es eso lo que persigue", indicó Gal Gadot en entrevista con Fotogramas sobre su papel de Wonder Woman.