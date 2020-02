La recordada protagonista de la exitosa telenovela ‘La Usurpadora’, la actriz Gaby Spanic apareció completamente desnuda en una fotografía que colgó en redes sociales y que formó parte de su calendario de 2019.

En la fotografía que colgó en Instagram, la estrella venezolana de 46 años —que se luce completamente al natural y posando sobre unas rocas— citó a Marilyn Monroe para presentar su imagen.

“'Me gusta estar totalmente vestida, o si no totalmente desnuda. No me gustan las medias tintas'. Razón tenía Marilyn Monroe...", reseñó la exreina de belleza en la red social de fotos y videos.

La artista recordó a sus seguidores que pronto volverá a los escenarios con la versión teatral de ‘La Usurpadora’, cuya referencia televisiva representó su mayor éxito.

“Recordarles que tenemos un camino extenso que recorrer juntos en #lausurpadoraenteatro”, agregó.

(Foto: Instagram/@gabyspanictv)

LA USURPADORA Y SU ÉXITO

En 1998, la cadena mexicana Televisa lanzó ‘La Usurpadora’, producción que rompió récord de ráting en México y otros países de Latinoamericana.

Han pasado más de dos décadas desde que Gaby Spanic dio vida a ‘La Usurpadora’ en un doble papel, y sus fans aún la siguen recordando por ese trabajo, en el que compartió escenario con Fernando Colunga, otro famoso actor de telenovelas mexicanas.