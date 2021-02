La inesperada muerte del actor Rodrigo Mejía, a sus 45 años, sorprendió a todos en el mundo del espectáculo. Su esposa, la presentadora de televisión Gaby Crassus lo recordó con un emotivo mensaje en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora de televisión aseguró que es muy difícil asimilar la partida de su esposo, especialmente en un día como hoy en el que habrían cumplido 12 años de noviazgo.

“Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas... Amor de mi vida ¿por qué te fuiste tan pronto? Teníamos tantos planes, tantas cosas que nos faltaron por hacer fuimos bendecidos con unos hijos hermosos que te van a extrañar tanto”, señaló.

Asimismo, Gaby Crassus también agradeció los años de felicidad que compartieron y por la familia que formaron junto a sus hijos, Matías, de 6 años; y Mauro, de 3.

“Amor, dame la fortaleza para seguir por Matías y Mauro y ser la mamá que ellos necesitan y merecen. Gracias Rodrigo gracias por 12 años de puro amor y felicidad, gracias por darme el regalo más grande a nuestros vikingos, gracias por ser el mejor papá del mundo, por ser un esposo amoroso, por ser un gran hijo, hermano, amigo... todo el mundo te quería Ro y te lo ganaste a pulso amor”, precisó Crassus.

El actor Rodrigo Mejía será recordado por su participación en exitosas telenovelas como “El juego de la vida”, “Cuidado con el ángel” y “Una maid en Manhattan”. La noticia de su deceso fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

