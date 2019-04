Todo sobre el polémico audio donde Gabriela Spanic califica de 'envidiosa' a Lucero

La farándula mexicana se encuentra de cabeza por la filtración de un polémico audio donde Grabriela Spanic despotrica contra Lucero y la califica de ‘envidiosa’, además, la venezolana no ha tenido problema en salir a declarar y afirmar que esa información es cierta.

Hace 9 años, ambas actrices compartieron roles en la exitosa telenovela “Soy tu dueña” y desde ese momento se ha creído que ambas tenían una relación de respeto y cordialidad, pero luego de la viralización del audio, es más que obvio que entre Gabriela y Lucero las cosas no han sido las mejores.

Hubo una época en que la actriz mexicana y venezolana eran las más populares del medio, así que protagonizaron diversas telenovelas hasta que llegaron a compartir roles, así que en esta nota te contaremos la cronología del audio del escándalo.

¿Cómo era el trato entre ambas actrices?

Muchos pensarían que realmente existía un antecedente entre Gaby y Lucero, sin embargo, ellas siempre han mantenido una excelente relación durante las grabaciones de la telenovela que protagonizaron en el 2010.

En su momento, Lucero siempre se expresó de maravilla de la inolvidable protagonista de 'La usurpadora', a quien llegó a definir en varias entrevistas como ‘una compañera muy dulce’, ‘profesional’, con la que nunca tuvo ‘ningún problema’.

“Es una compañera muy dulce, muy agradable, siempre ella muy profesional, muy siempre también en sus cosas y nunca tuvimos ningún problema”, declaraba en 2010 Lucero en un encuentro con la prensa en México.



“Yo la quiero mucho y trabajo muy feliz con ella y es una gran compañera”, aseguraba la también heroína de la telenovela Por ella soy Eva en otra entrevista de la época.



A pesar de que hubo varios medios que intentaron sin éxito evidenciar una enemistad entre la Lucero y Gabriela, lo cierto es que nunca hubo ningún tipo de diferencia entre ambas.



¿Qué pasó con el audio donde Gabriela Spanic habla de Lucero?

Hace unos días, una bomba estalló en la farándula mexicana, ya que se volvió viral un audio donde Gabriela Spanic califica de ‘envidiosa’ a Lucero, pero ¿qué fue lo que realmente dijo?



“Lucero es una envidiosa, manda a la gente a joder, porque hasta videos han salido. Fue abrazar a la niña a una fiesta, a la Carita de Ángel, y la niña como que hizo así con la mano, se le vio la actitud, pero ella trata de ser la más linda, la más nice y nadie le cree un coño”, dijo Spanic en el audio filtrado.



Lejos de negarlo todo, la protagonista de ‘La usurpadora’ (1998) reconoció la veracidad del audio y atribuyó la filtración de la grabación a la traición de unas amigas brasileñas a quienes, según explicó, dio toda su confianza y ahora la amenazan con difundir más audios.

“Lamentablemente confié en unas amigas que venían aquí a la casa que yo les abrí las puertas de mi casa, de mi corazón, mi confianza. Son brasileñas ellas. Me están amenazando con mandar más audios… De verdad que son gente que yo pensé que eran inteligentes porque supuestamente son graduadas y todo y son bien mayorcitas, pero bueno”, informó Spanic.



Gabriela Spanic, no dudo en indicar que ella no es perfecta y que no es la única que habla ese tipo de cosas en confianza con amigos.

“Confié en personas. ¿A quién de ustedes no les ha pasado que llegan a casa y quieren hablar con un amigo o una amiga y dicen cosas porque yo no soy perfecta, nadie es perfecto”, aseguró.



Además, indicó a través de redes sociales que existe una campaña de desprestigio en su contra y que no se quedará con los brazos cruzados y se defenderá.



Lucero rompe su silencio

Lucero rompió su silencio y habló con respecto al comentado y polémico audio de Gabriela Spanic, a quien se le escucha llamarla 'envidiosa'.

“La verdad es que no he oído el audio […] Hasta donde yo me acuerdo nos llevábamos bien en la novela y en las grabaciones y todo siempre con respeto. No sé ya después qué pasó, ahora sí que habría que preguntarle a ella, no sé si no le caigo bien”, enfatizó Lucero durante una conferencia de prensa en México.



La actriz negó que exista en ella la “envidia” como aseguró la recordada protagonista de ‘La usurpadora’, pues se considera una mujer “muy bendecida” en todos los aspectos de su vida.



“La verdad es que afortunadamente nunca he sentido envidia de nadie, nunca. Me gusta que la gente tenga éxito, dinero, fama, belleza, trabajo. No creo que pudiera envidiar nada porque afortunadamente siempre digo desde hace muchos, muchos años que soy como si fuera una consentida de Dios. Me siento muy bendecida por él, todas las cosas que tengo en mi vida a nivel personal, profesional… son maravillosas. No podría envidiar nada de nadie”, añadió Lucero.



“O sea si me hubiera gustado bailar como Michael Jackson, pero no se me dio”, bromeó la actriz que trabajó con Gaby Spanic en ‘Soy tu dueña’. “Pero de ahí en fuera nada. Yo no es que algún día me despierte y diga ‘quiero tener o quiero algo que alguien más tiene’. Me siento tan completa en todo, con mis hijos, con el amor, con la vida, con mi trabajo público. Creo que nunca he sentido envidia y espero no sentirla jamás […]”, aseveró.



Asimismo, aseguró que nunca existió alguna pelea con Gaby Spanic durante las grabaciones de la novela ‘Soy tu dueña’ y se mostró sorprendida de la actitud de Spanic en el polémico audio.