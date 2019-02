Gabriel Soto se disculpa con Geraldine Bazán: "Dejemos de hacernos daño" [VIDEO]

Pide tregua. Los actores Gabriel Soto y Geraldine Bazán han estado en el ojo de la tormenta luego de las polémicas declaraciones realizadas por la actriz, quien reveló que Soto sí le fue infiel. En respuesta, el galán de las telenovelas realizó un video con su descargo que publicó en YouTube.

“Son las tres de la mañana y recién regreso de los Premios Lo Nuestro”, inicia diciendo Gabriel Soto, quien aprovechó su video para pedirle perdón a Geraldine Bazán y asegurarle que jamás le fue infiel con Irina Baeva mientras estaban casados.

"Quiero empezar dándote las gracias, Geraldine, por haber compartido 10 años de nuestras vidas, gracias por tu amor, por tu paciencia y por haber estado conmigo. Pero sobre todo lo más importante por haberme dado lo más preciado y lo más amado que tenemos que son nuestras hijas”, explicó el actor Gabriel Soto.

"A lo mejor me vas a decir que en algún momento te fallé. Y sí, tienes toda la razón. Te fallé… Creo que la problemática más difícil y que nunca pudimos superar fue cuando se me imputaron todas esas cosas que todos sabemos. Sin duda alguna fue algo muy difícil para nosotros que marcó el rompimiento de nuestra relación y que no pudimos superar", agregó.

Asimismo, el actor pidió perdón a Geraldine Bazán por haberla envuelto en la polémica y reafirmó que nunca le fue infiel con Irina Baeva, quien es actualmente la pareja de Gabriel Soto.

"Perdóname por haber puesto a nuestra familia en esa situación, a nuestras hijas. No fue mi intención… Perdona también si te hice sentir mal al verme con alguien más cuando entre nosotros ya no había nada más que un simple papel, pero perdóname si te hice sentir mal”, dijo Gabriel Soto.

“Te digo de frente que nunca hubo una tercera persona entre nosotros y que respeto mucho tu versión de las cosas y respeto mucho tu pensar. Aquí no hay verdades, aquí no hay mentiras, aquí simplemente es la perspectiva que cada uno tiene y el contexto que cada uno le da a las cosas", agregó en su video de YouTube.

Por último, el actor le pidió que “dejen de hacerse daño” por el bien de su familia y de sus pequeñas hijas.

"También te quiero dar las gracias por decirme que soy un buen papá, quiero decirte que tú eres una gran madre y agradezco a Dios que seas la madre de nuestras hijas y bueno pues de verdad deseo de todo corazón que esto ya termine por el bienestar de todos nosotros, por el bienestar tuyo, por el bienestar mío, pero sobre todo por el bienestar de las niñas", puntualizó Gabriel Soto.