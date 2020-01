Hace siete años Sonya Smith y Gabriel Porras sorprendieron a todos al anunciar su divorcio tras cinco año de matrimonio. Esta noticia causó mucho revuelo en aquel tiempo, ya que al parecer todo era color de rosa entre la pareja, pero realmente todo estaba de cabeza, así lo ha contado el actor de “El señor de lo cielos” en una entrevista con la periodista mexicana Neida Sandoval.

En 2013, la actriz venezolana emitió un comunicado informando que había llegado a un acuerdo con su expareja y que todo había acabado de la forma más amigable posible.

Si bien en ese momento no se dio a conocer la causa de la ruptura más allá de revelarse que “fue de mutuo acuerdo” y que “la distancia no superó los problemas que ya venían enfrentando”, hoy, 7 años después, ha salido a la luz el motivo que llevó a la expareja a separarse.

Sonya Smith y Gabriel Porra estuvieron casado durante cinco años. La pareja le puso fin a su matrimonio por infidelidad (Foto: Telemundo)

¿QUÉ PASÓ CON SONYA SMITH Y GABRIEL PORRAS?

Gabriel Porras ha decidido romper su silencio y ha contado realmente lo que sucedió con su matrimonio. El actor ha dicho que le fue infiel a Sonya ya que estuvo con otra mujer durante todo el tiempo que estuvo con la actriz venezolana.

“Yo traté de decirle ‘oye mira yo tengo estos problemas, así como hay gente que nace con inclinaciones de gusto por el mismo sexo, así como hay gente que nace con muchas ideas, a mí me gustan mucho las muchachas, siempre me han gustado mucho’. Traté de explicárselo y decirle ‘bueno a lo mejor no sé si te pueda prometer fidelidad’ y ella me decía ‘no, estás confundido, tarde o temprano lo vas a lograr’. No lo logré. Sí engañé a Sonya, por eso nos divorciamos porque yo cometí el error y nos divorciamos”, declaró el intérprete de 51 años.

El también protagonista de ¿Dónde está Elisa? explicó que la relación entre ambos comenzó a enfriarse cuando él se fue a trabajar a México y Sonya se quedó en Miami.

“Todo el mundo le echó muela de lo que yo era capaz de hacer y ella se sintió traicionada y me dejó con justa razón, nadie está diciendo que no”, aseveró Porras.

Hoy, sin embargo, ambos mantienen una buena relación de amistad.

“Sonya es como el Dalai Lama, es demasiado pacífica, es un ángel, o sea es un buen ser humano. Tendrá sus defectos, pero es una mujer muy comprensiva, no pelea, jamás agarró mi teléfono, jamás se metió en mis cuentas de nada… Una persona muy respetuosa”, compartió.

NO SOLO SE FUE INFIEL A SONYA , SINO TAMBIÉN A SU EXNOVIA

Gabriel, quien concluyó el año pasado su noviazgo con la hermana de Scarlet Ortiz tras seis años de relación, también reconoció que mantuvo relaciones con otras mujeres mientras estaba con Alejandra Ortiz.

“Sí, fui infiel los 6 años. Ella lo sabía. Ella es celosa compulsiva, me buscaba el teléfono, lo encontraba, peleábamos, nos reconciliábamos”, detalló el actor.

¿QUÉ SUCEDE CON GABRIEL PORRAS?

Gabriel Porras ha dicho que no puede prometerle fidelidad a sus pareja, ya que el actor no puede y no quiere dejar de salir con varias mujeres.

“Entiendo perfectamente que si alguien no se quiere acercar a mí en ese sentido lo respeto, no pasa nada. Hay tantas formas de pensar, tantas formas de ver las cosas que estoy seguro de que hay rotos para descosidos. Hay gente que se va a adaptar a mi forma de ser, a pesar de que no es la que estamos acostumbrados y si no asumo mi responsabilidad”, se sinceró Porras.

Al actor, no obstante, no le gusta catalogar lo suyo como ‘infidelidad’ ya que, según subraya, esta se da cuando se promete fidelidad y eso es algo que, reconoce, él nunca hace.

“Si yo no prometo no soy infiel. Infiel es aquel que promete fidelidad y no lo es. Yo no te estoy prometiendo nada”, aclaró el actor.