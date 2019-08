Preocupación por Matthew Perry: El famoso 'Chandler' de Friends vive sumido en el alcohol y drogas

La prensa internacional informó que uno de los protagonistas de ' Friends', Matthew Perry, está sumido en el alcoholismo y las drogas. Además, no socializa con casi nadie y solo sale de su habitación de un hotel en Los Ángeles para beber en el bar de su hospedaje, comprar cigarrillos o una cita médica.

"Casi nadie lo reconoce porque es un desastre comparado con lo que la gente recuerda. Se mantiene reservado y difícilmente deja su habitación hasta después del anochecer, excepto por un cigarrillo o una cita en el hospital", explicó la fuente a Radar Online.

Pese a haber sido víctima de una perforación gastrointestinal en 2018, el actor sigue sucumbiendo ante la bebida.

El portal señaló que el actor, recientemente, fue captado con un aspecto desaliñado poco antes de ingresar al hospital New York University Langone.

Los problemas de adicciones de la estrella se iniciaron cuando estaba en la cumbre de su famosa, con aquel personaje que marcó su carrera, 'Chandler', de 'Friends'. Ocurrió entre 1994 y 2004.

"Durante unos ocho meses estuve encantado de ser famoso. Hasta que me di cuenta de que la fama no iba a arreglar las cosas que no funcionaban. Creía que la popularidad me haría feliz, pero no fue así. Y me llevé una profunda decepción", dijo en una entrevista en torno a la fama y sus problemas.

A sus problemas con el alcohol, se suman su adicción a los analgésicos que se originó tras un accidente de esquí en 1997. En la televisión, todos disfrutaban de las ocurrencias de 'Chandler', pero en lo privado noche a noche consumía un litro de bodka y unas 30 pastillas de Vicodin.

Las adicciones del actor datan de hace 30 años.

