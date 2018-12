Friends: ¿Cuánto le cuesta a Netflix mantener la serie en su programación?

Salió a aclarar dudas y rumores. Netflix aseguró que ' Friends ' no será retirada el 1 de enero de 2019 de su plataforma y estará disponible todo el año dentro del servicio de streamming para felicidad de sus fanáticos.

La decisión no ha sido sencilla para la empresa. De acuerdo con The New York Times, Netflix tendrá que pagar al gigante de las comunicaciones AT&T (dueño de Warner Media, que a su vez tiene la licencia de la serie) cerca de US$100 millones para poder transmitirla durante 2019.

Esta cifra representa más del triple de lo que pagó el año pasado por la producción, que aproximadamente fue unos US$30 millones.

Sorprende que la plataforma esté pagando por contenido que no le pertenece debido a que solo el tercer trimestre de este año ha estrenado una cantidad inédita de programación original y ha logrado consolidar 137 millones de suscriptores en todo el mundo.

Pero la permanencia de 'Friends' en Netflix sería algo momentáneo. El jefe ejecutivo de AT&T, Randall Stephenson, ha anunciado que la empresa planea tener su propio servicio de streamming y que definitivamente tendrían que incluir la popular comedia en él.