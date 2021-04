En un encuentro con la prensa, Niurka Marcos criticó severamente a Frida Sofía por sus más recientes declaraciones en contra de su abuelo, Enrique Guzmán. La famosa vedette cubana aconsejó a la joven presentar pruebas y sentarse a hablar con Alejandra Guzmán, y no ventilar los problemas familiares ante la opinión pública.

“Muy mal, niñita Frida, muy mal de estar ventilando tanta mier- a la opinión pública. Siéntese con su madre y deje de hablar tanta porquería públicamente. Resuélvalo, porque por la vía que lo está haciendo no lo va a resolver. Y no va a lograr desprestigiar una carrera de tantos años ni de su madre, ni de su abuelo”, puntualizó Markos ante las cámaras de “Sale el sol”.

La artista cubana confesó que lloró al ver el video de Alejandra Guzmán quien, según ella, se encuentra entre la espada y la pared: “Me hizo humedecer mis ojos y tiene toda la razón, la parió, ¿cómo crees que le va a desear el mal? Es madre y la adora, es su hija, ¡imagínate! La tiene entre la espada y la pared, su papá y su hija, o sea, perdón, hablen en privado”, dijo.

Tras las palabras de Niurka, Frida Sofía compartió en sus historias de Instagram un mensaje sobre lo que opina de los comentarios de la actriz. La hija de Alejandra Guzmán señaló que la bailarina “está ardida de que ya no hablan (refiriéndose a los medios) de ti”.

“Esta vieja para que vean que sí busca fama a costa de quien sea, pobre de corazón, de moral y que le quede claro que (…) Yo tengo una protección divina que una piruja como tú jamás me podrá hacer daño. Estás ardida de que ya no hablen de ti. Solo te buscan para que opines… y reírse de ti, no contigo”, se lee en el mensaje que difundió en Instagram.

Además, Frida cuestionó a Niruka sobre qué podría pasar si en algún momento fuera su propia hija la que confiesa algo como lo que ella declaró en entrevista con Gustavo Adolfo Infante. “Mamá Niur, ¿y su tú hija te dijera lo mismo? ¿Qué pedo, wey? ¿Bailas?”.

VIDEO RECOMENDADO

Niurka Marcos arremetió contra Laura Zapata

Niurka Marcos arremetió contra Laura Zapata