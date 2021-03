En la reciente emisión del programa “Despierta América”, Frida Sofía confesó que después de casi dos años ha vuelto a tener comunicación con Alejandra Guzmán. La joven reveló que el acercamiento se dio después de que se enterara por YouTube que su madre contrajo el COVID-19.

“Empiezo a ver en YouTube que ‘ya no la va a librar’, que ‘se despide de Frida’, ya saben cómo son de amarillistas algunas personitas y me asusté, no sabía que tenía COVID-19, me enteré gracias a ustedes. Me dejó un mensaje muy bonito, le marqué. Le dije, ‘hola, ma’, y me dijo, ‘hola, Frida, ¿cómo estás?’, y le dije, ‘estoy muy bien, ¿cómo estás tú?’, y me dijo ‘pues aquí estoy batallándole, pero estoy bien”, gracias a Dios, porque al final hablaremos todo lo que pasó”, comentó Frida Sofía.

Frida aclaró que en el primer encuentro telefónico no hablaron sobre sus diferencias, pues confía que más adelante puedan conversar sobre el tema.

“Este no era el momento, hablaremos todo lo que pasó después, este no era el momento exacto para eso; también ese peso de tener esta distancia tan fuerte con mi propia madre, es como ‘si algo pasa, Dios no quiera’…. Nunca sabemos cuándo nos toca”, reflexionó.

Sofía reconoció que tanto ella como su mamá deben tomar terapias para superar las diferencias que las terminaron alejando por más de dos años. “Ese paso no es nada más hablar, yo creo que necesitamos una terapia, pero fuerte, intensa, con un profesional, estoy dispuesta; yo soy una persona muy leal, cuando me traicionan bye”, añadió.

Tras las declaraciones de Frida Sofía, Alejandra Guzmán se comunicó vía telefónica con el programa y señaló que está con el corazón abierto y que le da mucho gusto ver tranquila a su hija.

“Sí la veo tranquila, la escucho muy bien, me da mucho gusto, como madre uno desea. Creo que todo lo que ha pasado se puede solucionar, estoy con el corazón abierto para darle su espacio para que ella sea feliz y sea ella, eso es lo más importante”, dijo.

Finalmente, Frida Sofía respondió el mensaje de su madre con unas tiernas palabras: “Mami, para ser feliz te necesito en mi vida”.

