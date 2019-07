Frida Sofía responde a Alejandra Guzmán: "¿Quién la iba a limpiar y agarrarle la cabeza para que no se ahogara?"

Los enfrentamientos madre e hija entre Alejandra Guzmán y su primogénita Frida Sofía parecen no tener final. Luego que la cantante acusara, hace unos días, a su hija de violencia física, esta salió al frente y respondió a las acusaciones.

A través de su cuenta de Instagram l a hija de la 'Reina de Corazones' publicó un extenso mensaje en el que explica muchos episodios traumáticos que le habría tocado vivir al lado de su madre.

La joven, a quien su madre acusó de tener problemas con el alcohol y de sufrir un trastorno borderline de personalidad, respondió inicialmente con insultos y mostrando moretones supuestamente originados por los golpes de Guzmán.

"CRECÍ CON TERROR"



Sin embargo, posteriormente, se disculpó, pero reveló episodios desconocidos de la convivencia con la cantante en los que señala que resultó seriamente afectada pues estuvo expuesta a agresiones físicas y psicológicas. Incluso comentó que —en su infancia— mintió a las autoridades de Servicios Sociales sobre esto, para evitar separarse de su madre.

"La gente que está cerca sabe la verdad de sus abusos físicos y mentales, pasé toda mi infancia tratando de tapar todos su actos, desde defecarse y vomitarse encima repetidamente", contó.

En otra parte del texto explica que creció con el terror de no poder estar con cuando su madre la necesitaba en medio de las crisis generadas por las adicciones que padecía.

"Crecí con terror de no estar ahí si algo pasaba, ¿quien la iba a limpiar y agarrarle la cabeza para que no se ahogara?", escribió

Guzmán reveló en un medio mexicano sobre los supuestos padecimientos de su hija y que buscó ayuda para ella , pero que finalmente se dio por vencida.

"He tratado este tema ante terapeutas más de ocho años. Lo que pasa es que yo no te puedo pedir perdón tantos años y que no entiendas a dónde voy... ella necesita ayuda porque tiene 'border personality' (trastorno límite de la personalidad)", aseguró hace unos días.