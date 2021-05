Frida Sofía se mantiene en pie de guerra contra su abuelo, Enrique Guzmán, a quien acusó -hace unos meses- de abuso sexual cuando era menor de edad. Esta vez, la cantante se dirigió directamente a él para dejar en claro que no le tiene miedo.

Tras renunciar a su apellido, la hija de Alejandra Guzmán contó en sus historias de Instagram que pronto lanzará al mercado su producto llamado “Craysee”. “Este es un proyecto que me propuse hace seis meses porque me enamoré de la nueva tecnología que usan para fabricar estos lentes de contacto”, señaló.

Asimismo, habló de las denuncias que ya realizó su abuelo ante la Fiscalía de México por difamación y violencia familiar.

“Tú sabes lo que hiciste y has hecho por mucho tiempo, no solo a mí, pero eso ya lo cargas en tu conciencia y en tu mente depravada. Tus mentiras siempre serán tu propia cárcel”, acotó.

“¡A mí no me das miedo y a mí no me vas a callar!”, sentenció la cantante mexicana. Además, añadió otra storie con la frase “A paso firme”.

