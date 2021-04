Luego de que Frida Sofía acusara a su abuelo Enrique Guzmán de tocamientos indebidos cuando ella era una niña, la cantante Alejandra Guzmán emitió un comunicado para la prensa mexicana, donde negó las acusaciones de su hija de 29 años.

Tras la respuesta de Alejandra, Frida Sofía recurrió a su cuenta oficial de Instagram para emitir un comunicado en el que dejó claro que mantiene su postura sobre la acusación que hizo en contra de su abuelo, además le pidió a la intérprete de “Yo te esperaba” que ya no lo encubra más.

“Mamá, ya vi tu comunicado, lo único que te puedo decir es que me entristece que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo cuando sabes perfecto quién es él. Sabes que violaba y le pegaba a puñetazos a mi abuela, llorabas de pensar en sus ojitos morados, a ti te tiró los dientes, siempre abusó de ti, en todos los sentidos, y sales a decir semejante discurso, tan absurdo y fuera de la realidad”, se lee en las primeras líneas.

Asimismo, la joven enfatizó a su madre que “no se puede tapar el sol con un dedo”. “Conmigo se rompe la cadena del silencio, la negación de abuso. No puedes tapar el sol con un dedo. Yo quiero sanar y espero que tú también lo quieras hacer en un futuro no muy lejano para que logres estar bien y con la mente clara”, prosiguió.

Frida dijo sentirse orgullosa de sí misma por ser valiente y externar lo que le sucedió. “Estoy orgullosa de mí misma porque tuve el valor de hablar y decir algo que me lleva lastimando el alma tantos años”, acotó.

Por último, la modelo de 29 años le solicitó a su mamá que ya no siga diciendo que tiene problemas mentales. “Por más que me tires a loca como lo hacen tantos familiares de víctimas que su única respuesta es que tienen problemas mentales. Hoy espero que las familias despierten y les crean a sus hijos y que las mujeres aprendan a no quedarse calladas”, terminó.

