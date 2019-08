Frida Sofía confirmó que se sometió a un aborto y que esto provocó el quiebre con Alejandra Guzmán

Frida Sofía , la única hija de la cantante Alejandra Guzmán, reveló que se sometió a un aborto porque no tuvo el apoyo del padre del bebé, el modelo Christian Estrada.

"Sí, tuve un aborto, y es lo que más me ha dolido en toda mi vida porque yo siempre he querido una familia y me emocioné mucho", dijo la también cantante.

Tras hacerse una prueba de embarazo, Frida Sofía confirmó sus sospechas: estaba embarazada de Christian Estrada. Sin embargo, al contárselo al modelo, se dio cuenta que su pareja no tenía interés pese a sus 5 meses de gestación.

"Fui al ginecólogo, me dijeron que tenía 5 semanas de embarazo. Me preguntaron si quería tener al bebé y ahí dije que no. No pude porque yo no quiero traer una criatura al mundo cuando no estoy lista, cuando no voy a tener a su papá ahí", afirmó Frida Sofía.

Fue entonces que abortó y se lo contó a su mamá, a quien le pidió que se alejara de Christian Estrada pero la cantante no reaccionó como ella esperaba. La modelo mexicana quería que su madre la defendiera, pero aquello no sucedió.



"Cuando le dije a mi mamá que había abortado le pedí que se dejara de juntar con Cristian, me dijo: 'bueno, ¿no hubieras tenido al bebé, ¿o sí?' Jamás pensé que mi mamá me traicionara así y pues no se lo perdono, aunque diga que sí, todavía no se lo perdono", indicó.

Tras ello cortó el lazo con su progenitora. "No se vale, ni para el bebé, ni para mí, ni para el futuro. No podía. Y ahí corté el lazo con mi mamá y ella conmigo, en realidad", sostuvo.



