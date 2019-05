Florinda Meza recordó sus discusiones con 'Chespirito' por salidas nocturnas del comediante mexicano

Florinda Meza reiteró que Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito' , su fallecido esposo, era muy coqueto y no descartó que en sus salidas nocturnas haya ocurrido algo más entre él y sus amigas.

"A veces se iba a comer con Emilio Azcárraga, 'El Tigre' (en alusión al dueño de Televisa). Yo soy bien inteligente. Yo sabía que 'El Tigre', pues no dejaba pasar una, y que en esas reuniones de comida, seguramente había muchachas, y pues no nada más se la pasaban jugando 'manitas calientes', ni solo hablaban", comentó Florinda Meza al youtuber mexicano 'El Escorpión Dorado'.

La recordada 'Doña Florinda' agregó que para ella lo más conveniente era hacerse la dormida ante la vida nocturna del comediante azteca. "Entonces yo estaba furiosa cuando llegaba tarde, y cuando oía el motor del coche rápido me metía en la cama y me hacía la dormida, y él llegaba y me quería despertar", agregó.

La actriz mexicana recordó incluso que su actitud molestó a 'Chespirito'. "Un día se pone furioso y me dice: ¡Con una … , llego tardísimo, te encuentro dormida, tú no sabes si llego de andar con viejas o no, y ni me tomas en cuenta!'. Me enderezo rápido y le digo: 'No sé si estuviste con viejas o no, pero eso lo hablaremos mañana, por lo pronto déjame dormir", señaló.

AVENTURA EN VENEZUELA



No es la primera vez que Florinda Meza habla de las aventuras de Roberto Gómez Bolaños. En una pasada entrevista para Telemundo contó una anécdota con una camarera en Venezuela.

"Yo lo regañaba mucho por andar con todas. Hasta lo sermoneaba. Un día en Venezuela veo salir a la camarera arreglándose, abotonándose. Le dije: 'Pareces burro en primavera, al menos selecciona'. Y me contestó: 'Ay, es que me lo pidió como un favor'", precisó.

