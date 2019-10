Tras la emisión del último capítulo de “El final del paraíso”, los fans han quedado más que sorprendido al ser testigo de la muerte de “la demonia”. Esta escena se dio en las oficinas de la DEA. Dayana había sido capturada por la agente Santana y habían llegado a un acuerdo con el fin de que le revelara quién era la agente infiltrada, pero tuvo un final inesperado, ya que “La diabla” terminó por asesinarla.

Elianis Garrido, la actriz que ha interpretado el papel de “la demonia” durante dos años, no dudó en sentir mucha tristeza por decirle a dios al personaje que la ayudado a crecer mucho durante este tiempo.

En una entrevista para la revista People en Español la interpretar de 31 años contó cómo ha sido su participación en la serie “El final del paraíso” durante este tiempo.

¿CÓMO ES QUE ELIANIS GARRIDO SE ENTERÓ DE LA MUERTE DE SU PERSONAJE?

Elianis confesó que se enteró del final de su personaje de la mano de Kimberly Reyes, quien interpreta a “La diabla”. Su colega colombiana había leído el libreto antes que ella, así que la llamó y le dijo: “‘bebé’ ya viste que te mueres”, y ella se quedó más que sorprendida y en ese instante se llenó de mucha tristeza.

¿QUÉ PASÓ CON “LA DEMONIA”?

Dayana fue detenida por Catalina Santana y se encontraba en las oficinas de la DEA siendo interrogada. Le insistían para que dijera quien era la agente infiltrada y en su momento de ira se abalanzó sobre la agente “Valeria” que realmente es “La diabla” y le exige que diga la verdad, así que la mujer saca su arma y le dispara en el corazón.

Esta escena dejó a todos en estado de shock al no saber que estaba sucediendo e inmediatamente, la agente Santana la levanta y espera que le diga algo en sus últimos segundos de vida, sin embargo, murió en sus brazos.

Esta situación le valió la suspensión a la agente Valeria.

¿QUÉ SINTIÓ ELIANIS GARRIDO CON EL FIN DE SU PERSONAJE?

La actriz era consciente de que tarde o temprano su personaje tenía que morir. “Yo sabía que en algún momento mi personaje tendría que pagar todas las que había hecho, sobre todo porque esta temporada se ha vuelto mucho más mala, más demonia y pues nadie que haga tanto mal puede terminar bien”.

La intérprete de 31 años reconoce que grabar la muerte de ‘La demonia’ no fue una tarea sencilla. “Para mí grabar esa escena teniendo en cuenta la carga de emociones que suponía y más que muere a manos de La diabla, que en la historia primero fue mi personaje admirado, luego mi socia y luego mi enemiga, pero que en la vida real somos tan amigas, sí fue fuerte”.

Elianis asegura que no pudo evitar emocionarse durante la grabación de la muerte de su personaje. “Había mucha tensión y también un ambiente como de tristeza porque significaba cerrar el ciclo de Dayana en mi vida y estoy en la piel de Dayana hace más de dos años. Pero fue muy lindo. Yo no pensé que fuera a llorar y cuando terminamos la escena no pude evitarlo de la emoción”.

“Yo creo que ella tenía que acabar muerta porque hizo muchas maldades, de hecho hay algo que yo jamás le perdonaría a alguien y sería que matara a su propia mamá y la muerte de la mamá de Dayana fue culpa exclusiva de ella entonces estaba muy loca y perdida”, asevera la bella intérprete colombiana.

LA AMISTAD FUERA DE LAS GRABACIONES

Elianis se ha despedido de su personaje de la ‘La demonia’ para siempre, pero la amistad que ha generado durante estos dos años se mantendrá para siempre.

“Con varios de ellos sigo en contacto. Con mis babys, que son amigas mías en la vida real, Stephania Duque (Mariana) y Kimberly Reyes (La diabla), con Juan Pablo Gamboa (Mano Negra) me sigo hablando, con Mauro Mauad (Moncho), con Gregorio Pernía (El Titi) y bueno con el resto del elenco como que sigo en contacto por Instagram porque nos seguimos muchos, la gran mayoría, y ahí nos damos likes, estamos como pendientes de nuestras vidas. Pero realmente con los que más contacto tengo son con mis babys y con los chicos de maquillaje que hicimos una amistad”, contó la actriz colombiana.