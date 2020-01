Fernando Colunga será recordado por las innumerables dramas que protagonizó a lo largo de sus 30 años de carrera. El actor siempre ha sido considerado un gran galán de telenovelas y a pesar de sus 53 años se sigue conservando. Pero uno de los temas que más causa polémica hasta el día de hoy es que se habría sometido a diversas operaciones para conservar la juventud de su rostro.

Esta no es la primera vez que se escuchan estos rumores, ya que en muchas ocasiones, los medios de comunicación de México han dicho que el actor no quiere aceptar que había pasado por el cirujano, sin embargo, el actor sigue asegurando que todo esto es falso y se debería a su genética.

En una reciente entrevista para un programa de República Dominicana, Fernando Colunga ha dicho que ya está acostumbrado a todo lo que dicen de él, pero una vez más sale a desmentir que se haya operado el rostro.

Fernando Colunga ha contado que lleva una vida normal al lado de su pareja y no le afecta que ya no lo llamen para ser el galán de las telenovelas (Foto:AFP)

¿QUÉ DIJO FERNANDO COLUNGA SOBRE SUS SUPUESTAS OPERACIONES?

Fernando Colunga se conserva y se ve muy bien a sus 53 años. El actor ha dicho que él se ha cuidado durante mucho tiempo.

“Siempre habrá de qué hablar. Yo sé que a veces, y eso es una constante cuando alguien te ve o cuando tú trabajas o haces algo, siempre piensan que la salida más fácil es la que te mantiene en esto y no es verdad. Yo sé que hay gente que dice ‘ay es que ya se arregló la cara’. No señor”, dejó claro el actor.

Colunga dice que desde entro al mundo del entretenimiento, él ha tenido un gran compromiso con todos sus seguidores de mantenerse bien, por lo que e ha cuidado toda la vida.

“Mi genética me ha ayudado, pero también me ha ayudado el cuidado de todos los años atrás que no he tenido excesos, que no he bebido, que no he fumado, que he tratado de mantener una coherencia y no porque quiera decir soy lindo y bueno sino porque tengo un compromiso de trabajo donde tengo que dar la cara”, aseveró el reconocido intérprete.

El actor también habló del hermetismo con el que siempre ha manejado su vida privada y aclaró por qué nunca ha hablado ni hablará de ninguna de las relaciones que ha tenido.

“Yo no lo hablo no porque tenga que mantener ningún misterio, no lo hablo porque es una cuestión de caballerosidad y la magia que se vive entre dos personas es entre dos personas y no me hace ni más ni menos actor”, aclaró Fernando.

“Yo he tenido grandes problemas justo por gente que se me ha acercado y me ha dicho ‘no me cuentas de tu relación de aquí en adelante te voy a sabotear todo el trabajo que tú haces’ y lo único que han conseguido con eso conmigo y lo que consiguieron al principio fue que dijera ‘en mi vida me voy a basar en mi vida privada para que mi vida artística funcione”, contó el actor.