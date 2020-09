Fernando Colunga se convirtió en uno de los galanes de telenovelas más populares de los años 90 e inicios del 2000. El actor fue el protagonista de diversos melodramas al lado de Thalia, Leticia Calderón, Gaby Spanic, Edith González, Adela Noriega y muchas actrices más.

La última vez que se le vio en una producción fue en “Pasión y poder” donde por primera vez tuvo un papel antagónico y sin duda, causó mucho furor, ya que por muchos años siempre fue el protagonistas de las historias de amor.

Por muchos años fue el galán preferido de las telenovelas mexicanas y después de su último trabajo en 2015 decidió alejarse de las pantallas para vivir una vida normal. Tanto es la privacidad de la que goza que el actor no cuenta con redes sociales. Fernando Colunga , siempre ha procurado llevar una vida como cualquier mortal, sin la necesidad de contar con quien sale o que hace.

Pero este 2020 cambiaron un poco sus planes, ya que fue convocado por Telemundo para ser el protagonista de la serie “Malverde: El santo patrón”. Si bien aún no se sabe cuando se iniciaran las grabaciones de esta nueva producción y mientras esperamos, te vamos a contar 10 cosas que no sabías de Fernando Colunga y todo gracias a las investigaciones que hizo la revista TV Notas .

Así se verá Fernando Colunga en Malverde: el santo patrón (Foto: Telemundo)

10 COSAS QUE NO SABÍAS DE FERNANDO COLUNGA

1. Fernando Colunga nació el 3 de marzo de 1966 en México. Es hijo único del matrimonio que formaron Fernando y Margarita, sus padres.

2. Antes de dedicarse a la actuación, Colunga trabajó en una agencia de autos, tuvo una ferretería, vendió aparatos electrónicos y fue barman en varias discotecas de México, aunque él no toma ni una gota de alcohol.

3. Después de todas estas experiencias, el joven decidió estudiar ingeniería Civil e incluso se graduó de esta carrera. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue la actuación y sin duda, logró destacarse por todo lo alto.

4. Inició su carrera en 1989 y fue como el doble de Eduardo Yánez en la telenovela “Dulce desafió”. Él siempre hizo las escenas en motocicleta que le tocaba a Lalo y es así como se enamoró de la actuación y decidió prepararse para esto.

5. Otra de las grandes pasiones de Fernando Colunga siempre ha sido el ejercicio. Aunque muchos han afirmado que ha recurrido a las cirugías, él siempre lo ha negado, pues le dedica hora y media diaria al gimnasio.

6. En 2010, cuando ya contaba con una gran fama, el actor se enfrentó a Eduardo Capetillo, ya que su colega en “Soy tu duela”, insinuó que el actor “no era macho”. Colunga le pidió una explicación y le prohibió volverse a meter en su vida.

7. Ha tenido pocas novias. Tuvo una relación con Thalía cuando hicieron ‘María la del barrio’, años después TVNotas lo captó besándose con Aracely Arámbula en 2009, y también tuvo una relación con Blanca Soto en 2014, pero aún no le ha interesado formar un hogar. Ha dicho que se siente ’‘una persona plena sin hijos’‘.

Fernando Colunga y Aracely Arámbula fueron protagonista de la telenovela "Abrázame muy fuerte" en el años 2000 y 20 años después lucen así (Foto: Instagram)

8. En 2007, Fernando Colunga y William Levy fueron parte del elenco de “Pasión” y desde ese momento surgió una mala relación. En 2014, Fernando se negó a participar en una campaña de galanes de televisión, porque aparecería William. No quiso trabajar al lado del cubano porque para Colunga, él es un oportunista y mal actor. Y Levy reaccionó: ‘‘ya es un viejo pasado de moda, además, yo soy natural y no me he operado na ada’‘.

9. También tuvo una discusión con Ernesto Laguardia, ya que el actor lo parodió por su trabajo en “Mañana es para siempre”. Para Fer nado Colunga esto fue una burla y le reclamó: ‘‘¿cómo puedes hacer una parodia cuando tú eres un conductor mediocre?’‘. Sin embargo, dejaron atrás ese pleito y volvieron a reencontrarse en el teatro.

10. Otro de los sueños que tienen Fernando Colunga es escribir un libro de ejercicios y buena alimentación enfocado para las mujeres y evitar más problemas de salud que tengan que ver con el sobrepeso.