En su mejor momento. Fernando Carrillo, el famoso galán venezolano de telenovelas, cumplió 50 años y lo celebró en México. La estrella señaló que vive uno de los episodios más plenos de su vida y que lo importante no es la edad, sino la actitud ante la vida.

“Tengo 50, me veo como de 30 y me siento de 18, no tengo para qué quitarme edad, estoy demasiado feliz, me siento pleno y ahí está la clave de la juventud, los demás hombres deben de cuidarse más y tener una mejor actitud para que se vean igual de bien”, comentó el actor a TVNotas.

Acompañado de amigos y famosos, el recordado galán de la telenovela ‘Abigail’ señaló que ha cometido muchos errores en su vida como involucrarse en la política a través de opiniones que solo lo llevaron a tener “decepciones”.

Entre otras equivocaciones, recordó que a los 20 años ya era un galán de telenovelas y además "un tonto fijándome en cosas absurdas como el camerino de Thalía que tenía una estrella y el mío no”.

Carrillo también confesó que está soltero pues su última relación no prosperó por una cuestión generacional.

“No caminó esa relación, yo creo que era muy joven para mí, yo era muy grande para ella", finalizó.