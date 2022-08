Felice Herrig es una de las estrellas más reconocidas dentro de UFC y no precisamente por su calidad en los octágonos, sino por la cantidad de dinero que la peleadora de artes marciales mixtas suma gracias a su incursión en la venta de contenido para adultos desde la plataforma de OnlyFans .

Herrig se vio obligada a alejarse varios meses del octágono debido a una lesión y fue cuando se animó a incursionar en OnlyFans, obteniendo importantes ganancias mientras se recuperaba.

Así en junio del 2022 pudo regresar a la competencia, siendo sometida por Karolina Kowalkiewicz en el segundo asalto. Desde ese momento no ha vuelto a participar en los encuentros de MMA.

“OnlyFans me paga semanalmente y no tengo problemas para que me paguen, puedo cuidar mi cuerpo de la misma manera que un atleta profesional lo necesita”, manifestó Felice Herrig.

Así como Felice Herrig no son pocas las deportistas que han decidido incursionar en esta red social de contenido para adultos, con mucho éxito.

Durante una plática con los medios de comunicación, interesados por el caso de la peleadora que vende contenido erótico, Felice Herrig aseguró que si no fuese por OnlyFans habría obligado su regreso a los octágonos desde mucho antes, pero al menos reconoce que gracias al deporte ahora sigue con la misma preparación y cuidados físicos que le ayudan a estar dentro de la industria de OnlyFans.

Algunas de ellas son la piloto Renee Gracie, la gimnasta Verona van de Leur, la exluchadora de WWE Tammy Sytch y la futbolista Eva Roob, entre otras.