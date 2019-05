Fátima Segovia respalda a Jorge Benavides: "Clara Seminara no ha sido sincera y eso está mal"

Luego de que Clara Seminara, ex participante del programa de televisión 'El Wasap de JB', denunciara en su cuenta de Facebook que el actor Enrique Espejo, 'Yuca' le faltó el respeto y "le metió la mano"; el productor del programa, Jorge Benavides, emitió un comunicado a la opinión pública dando a conocer más detalles del hecho, indicando que se trató "de un juego de manos" entre ambos actores.

Esta información fue inmediatamente respaldada por la modelo y actriz Fátima Segovia, quien comentó que su ex compañera Clara Seminara "no ha sido sincera y eso está mal".

Segovia asegura que fue testigo del hecho y da fe de lo que dice Jorge Benavides. "No se puede ir por ahí pretendiendo manchar la imagen de tan prestigiosa figura de la comicidad como lo es Jorge Benavides a quien conozco y trabajo con él hace muchos años y jamás pero jamás apañaría ni haría lo que ha manifestado Clara", defendió.

Además, Segovia indicó que Benavides siempre ha cuidado la integridad de su elenco, "sobre todo de las mujeres por sobre todas las cosas"; contradiciendo de esta manera la acusación de Clara Seminara.

Vale indicar que Clara Seminara acusó que el productor Jorge Benavides, al escuchar su queja solo le pidió a 'Yuca' que le pida disculpas. "Él (Jorge Benavides) muy calmado, seguramente acostumbrado a las faltas de respeto del señor Espejo, minimizó lo ocurrido y atinó a decirle: “Yuca, pídele disculpas”, escribió en su Facebook.

Finalmente, Fátima Segovia aclaró que su postura no tiene relación a su puesto de trabajo: "Y no digo todo esto porque esté trabajando aquí en el programa, sino porque la verdad siempre tiene que prevalecer y no me gustan las injusticias".