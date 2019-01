Farruko llora tras cancelación de su concierto en Puerto Rico [VIDEO]

Farruko iba a ofrecer el miércoles 9 de enero en Bayamón, Puerto Rico, un concierto gratuito para sus seguidores; sin embargo, la policía del país canceló repentinamente el evento.

Ante la frustración por la situación que atraviesa Puerto Rico y ante lo sucedido, en una entrevista radial con 'Los Reyes de la Punta' Farruko no pudo contener el llanto.

“Que sea lo que Dios quiera […] No es mi culpa y que pase lo que pase, yo me paré aquí e hice lo que tenía que hacer, como un hombre”, expresó Farruko entre lágrimas.

“Cuando yo crecí, mi ejemplo era ‘el títere’. Ese era el que yo quería hacer […] ¿Ahora quiénes quedamos? El artista, el boxeador, Ozuna, Bad Bunny, Farruko… pues ahora nos toca a nosotros nos vean esos chamaquitos y digan ‘mira, así quiero ser yo’”, exclamó el cantante.

Farruko señaló que intentó llevar a cabo el evento con los permisos requeridos; sin embargo, sintió que le dieron la espalda al no brindarle apoyo suficiente cuando cambiaron de locación.

Asimismo, el artista culminó expresando su malestar ante la situación del país y no pudo evitar terminar llorando: “[…] yo lo que quiero es cambiar, que nos unamos todos. Gente muriendo, ¿qué está pasando? […]. Si Dios no quiso que el evento se diera, es que me está usando como herramienta para que diga que nos estamos matando y necesitamos un cambio”.

Como se recuerda, Carlos Efrén Reyes-Rosado, más conocido como Farruko, tiene arresto domiciliario debido a que no reportó una gran suma de dinero en su entrada a Estados Unidos.

La situación expresada por Farruko ha hecho que diversos artistas como Ozuna y Don Omar se unan a un movimiento por la paz en redes sociales.