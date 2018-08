Netflix se ha convertido en una plataforma que día a día suma más seguidores debido a su propuesta de ver televisión por programación así como su catálogo de grandes series y documentales.

A través de sus pantallas, has visto los trabajos de referentes en torno a la actuación. A pesar de su enorme variedad y constante actualización, la plataforma de streaming todavía no ha presentado en nuevas y propias producciones (aunque sí en éxitos telenoveleros del ayer) a este listado de actrices que a continuación te presentamos:

THALÍA: En los últimos años se ha anunciado el ingreso de la mexicana a Netflix. Sin embargo, todo ha quedado en buenos deseos como el de su esposo, el empresario Tommy Mottolla, quien en el año 2017, iba a incluirla en una serie sobre la creación de un grupo musical ficticio. Incluso, en 2015, Florinda Meza señaló que estaba en platicas con la famosa artista para convencerla de protagonizar una webnovela. Lo cierto es que Thalía anda dedicada a su carrera musical y se mantiene en contacto con sus fans a través de su Instagram.

GABRIELA SPANIC: El año pasado, portales internacionales informaron que la venezolana famosa por dar vida a 'La usurpadora' volvía a la actuación tras cinco años de ausencia y lo hacía por la puerta grande de Netflix. Supuestamente, junto al actor Harry Geithner, protagonizaría la serie 'Casino'. A partir de ese anuncio no se supo más sobre la producción. Fue en 2014 que Gaby Spanic grabó su última telenovela para TV Azteca. Más allá del ámbito actor, Spanic ha hecho noticia por su aspecto físico bastante diferente al de su mejor momento como estrella latina.

EDITH GONZÁLEZ: Tras superar un agresivo cáncer de ovario, la celebridad mexicana anunció que vuelve a las telenovelas 'Tres familias', de TV Azteca. En tanto, a la mítica 'Doña Bárbara' solo se le ha visto en Netflix a través de su película 'Deseo'.

VICTORIA RUFFO: A la trascendental actriz mexicana la hemos podido ver en Netflix con un éxito del ayer, la TN 'Abrázame muy fuerte'. Dedicada ahora al teatro, la actriz ha dicho que su carrera siempre se ha tomado espacios y tiempos. "Me los doy para estar con mi familia... eso sí, nunca me he retirado", declaró al portal Notimex. ¿Será que Netflix la 'jala' para una produción?

💋💋💋 Una publicación compartida de Victoria Ruffo (@victoriaruffo) el 5 Ago, 2018 a las 5:06 PDT

LUCERO: Todavía no hemos visto a la propia Lucero en Netflix. Pero sí a su intérprete en la no menos famosa 'Luis Miguel, la serie'. Corina Acosta dio vida a 'Lucerito', supuestamente uno de los amores del divo mexicano. "Hay algunos contentos con el personaje, otros no pero yo leí unas declaraciones de la niña que hace el personaje de mí y la vi súper contenta con el rollo de hacer este papel… Me encantó", dijo Lucero en torno a quien la caracterizó en la producción. Por el momento, este ha sido el acercamiento de Lucero a Netflix mientras se alista a aparecer en una nueva telenovela de Televisa.