Así fue cómo se hizo famosa Kim Kardashian y toda su familia

Kim Kardashian es una de las celebridades más famosa del planeta, su apellido es tan popular que es considerado casi un emblema en Estados Unidos, ya que tiene su propio programa de televisión que ha marcado todo un hito y ha llevado al éxito a todas sus hermanas: Kylie Jenner, Kendall Jenner, Khloé Kardashian y Kourtney Kardashian.

Antes de ser conocida, Kim era la asistente de la socialité Paris Hilton. Durante la década de los 2000 la modelo era la reina de las fiestas junto a sus polémicas amigas entre las que se encontraban Britney Spears, Lindsay Lohan y una desconocida Kardashian.

A lo largo de estos años, la empresaria se ha vuelto multimillonaria gracias a explotar su propia imagen, algo que aprendió a la perfección de la heredera de los hoteles.

¿Cómo saltó a la fama Kim Kardashian y toda su familia?

Kim Kardashian saltó a la fama gracias a un video íntimo en el que ella y su entonces novio, el rapero Ray J, eran los protagonistas, el cual fue grabado en 2003 y fue publicado en 2006.

Este video fue el salto a la fama de Kim y toda su familia, pues un año después de que se conociera el video sexual, salió al aire el reality ‘Keeping Up with the Kardashians’, poniendo a toda la dinastía Kardashian bajo los reflectores.

Kris Jenner también tuvo que ver en el lanzamiento de este programa, pues alertó a E! sobre la venidera fama de su hija y los convenció de crear el exitoso reality.

Sin importar cómo hayan sido las circunstancias de la difusión del video, si el escándalo fue premeditado o no, es un hecho que fue el trampolín para el éxito de la familia.

Así, Kim Kardashian comenzó a hacer su carrera en la televisión. Sus primeros pasos en la actuación fueron en la serie 'Beyond the Break', siguió con la serie 'How I Met Your Mother', donde apareció en un episodio; posteriormente participó como jueza en la temporada 13 de 'America´s Next Top Model' y continuó con una aparición en la serie 'CSI:NY'.

En agosto de 2009, Khloé y Kourtney decidieron mudarse a Miami para abrir la tienda de ropa DASH, de la que son propietarias, y con ello se lanzó el programa ' Kourtney and Khloe Take Miami', secuela de 'Keeping Up with the Kardashians'.

Desde entonces ningún miembro del clan, formado por Kim, Kourtney, Khloe, y Rob -hijos de Kris y Robert Kardashian-, así como Kendall y Kylie -hijas de Kris y Bruce Jenner-, ha dejado de producir dinero.

La fortuna de las Kardashian - Jenner

Por su parte Kylie Jennr es la menor del clan Kardashian-Jennet y es la más adinerada de todas. Con tan solo 21 años, Kylie se ha convertido en la millonaria más joven del mundo. Actualmente tiene una fortuna de US$ 900 millones.

Kendall Jenner es la tercera modelo mejor pagada del mundo y con tan solo 23 años tiene un valor neto de US$ 18 millones.

Khloé Kardashian, es una socialité, empresaria, presentadora de televisión y modelo estadounidense. Tiene 34 años y tiene una hija. Ella tiene un patrimonio valorizado en US$ 40 millones.

Kourtney Kardashian tiene 39 años y ha ganado la mayor parte de su patrimonio neto, estimado en 35 millones, a través del reality. La mayor de las Kardashian no solo aparece como un personaje más en 'Keeping Up with the Kardashians', sino que también actúa como productora ejecutiva.