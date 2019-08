"La familia P. Luche": ¿qué pasó con los actores de la serie mexicana? Descúbrelo aquí

"La familia P. Luche" se estrenó en agosto de 2002 a través de las pantallas de Televisa y el último capítulo fue emitido en setiembre de 2012. Pero a pesar de eso, los fans siguen recordando a los personajes tan particulares que eran interpretados por Eugenio Derbez (Ludovico), Consuelo Duval (Federica), Luis Manuel Ávila (Junior), Regina Blandón (Bibi), Miguel Pérez (Ludoviquito) y Bárbara Torres (Excelsa).

La idea de "La familia P. Luche" surge a partir del programa "Derbez en Cuando" , pero debido a su gran popularidad se decidió lanzar el proyecto de manera independiente.



La serie de Televisa tuvo tres temporadas. La primera constó de 38 capítulos, la segunda de 24 y finalmente la tercera de 18 episodios. "La familia P. Luche" logró traspasar las fronteras de México y se transmitió en más de 15 países.



Ya han pasado siete años desde el último capítulo de "La familia P. Luche" y queremos saber qué pasó con los actores de la comedia mexicana y aquí te lo contamos.

1. Eugenio Derbez - Ludovico

Eugenio Derbez era el productor ejecutivo y director del programa. En "La familia P. Luche" él tenía el personaje principal, Ludovico.



En el 2012, el actor confesó no seguir siendo exclusivo de Televisa, por lo que decidió mudarse a Estados Unidos para probar suerte como director y actor.



Desde ese momento ha tenido mucho éxito y ya cuenta con una larga lista de películas que protagonizó como: "No se aceptan evoluciones", "How to Be a Latin Lover", "Hombre al agua" y está por estrenar "Dora y la ciudad perdida".

2. Consuelo Duval - Federica

Consuelo Duval , comenzó su carrera en televisión en 1984, pero fue en 1998 cuando se unió a "Derbez en Cuando". Rápidamente tuvo química con Eugenio Derbez y decidió explotar su faceta de comediante junto al actor y productor.



En 2009 incursiona en la conducción con el programa "Netas Divinas", pero en 2014 salió de forma estrepitosa de Televisa. Dos años después regresó y aún continua en ese proyecto.



También impulsó su carrera de actriz de teatro y no se equivocó, ya que ha tenido grandes presentaciones.

3. Miguel Pérez - Ludoviquito

Luego que se termino "La familia P. Luche", José Miguel Pérez, se dedicó a su carrera y es Licenciado en Finanzas y Contaduría Pública, pero sigue ejerciendo su carrera como actor junto a 'Junior' en un show donde sigue dando vida a su divertido personaje.

4. Regina Blandón - Bibi

Regina Blandón ganó popularidad gracias a su papel de 'Bibi' y luego de terminar el programa siguió con su carrera de actriz. Ha incursionado en el cine y el teatro.



En el 2017 se casó con el comediante Roberto Flores, pero 10 meses después anunciaron su divorcio en medio de una gran polémica.

5. Luis Manuel Ávila - Junior

Tras la finalización de "La familia P. Luche", el actor continuó con su carrera de la mano de televisa y como actor de telenovelas. Junto a 'Ludoviquito', sigue presentándose en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica con gran éxito. Ellos siguen interpretando a sus personajes de la serie de Televisa.

6. Bárbara Torres - Excelsa

Excelsa, era la empleada floja y de nariz grande que vivía con "La Familia P. luche". Bárbara Torres ha interpretado a este personaje por 10 años y de vez en cuando lo vuelve hacer. Sin embargo, ella ha continuado con su carrera de actriz de telenovelas y teatro.