La actriz estadounidense Katherine MacGregor, conocida por su papel de ‘Harriet Oleson’ en ' La Familia Ingalls ' ('Little House on the Prairie' en inglés) —exitosa serie de los años 70— murió el último martes a los 93 años.

Así lo confirmó Katie Kornfield, representante de Katherine MacGregor, a NBC News e indicó que el fallecimiento de la artista ocurrió en la casa de retiro de Motion Picture and Television Fund en Woodland Hills, ubicada en Los Ángeles, California.

Katherine MacGregor saltó a la fama por interpretar a la chismosa ‘Harriet Oleson’ en las nueve temporadas de 'La Familia Ingalls' ('Little House on the Prairie' en inglés), quien junto a su hija ‘Nellie’, les hizo la vida imposible a sus ingenuos vecinos.

Melissa Gilbert, su co-protagonista en la ficción, publicó en un emotivo mensaje en Instagram, en el que destacó: “Lo que la gente que no era parte de nuestra familia de las praderas no sabía, era cuán amorosa y cuidadosa era con el elenco más joven”.



Dorlee Deane MacGregor, su verdadero nombre, nació el 12 de enero de 1925, en Glendale, California, pero se crió en Fort Collins, Colorado. Asistió a la Universidad de Denver y en 1949 se mudó a Nueva York para cumplir su sueño de llegar a Hollywood.

A inicios de los años cincuenta Katherine MacGregor empezó a destacar en la actuación, pero en televisión. El rol que definiría su carrera llegó con una llamada telefónica de su agente quien le comunicó que debía reunirse con Michael Landon, la estrella de 'La Familia Ingalls', y uno de sus productores.

Después de que ' La Familia Ingalls' terminó, Katherine MacGregor no apareció en ninguna producción televisiva o cinematográfica hasta 2014, cuando participó en un cortometraje llamado 'The Lottery'.