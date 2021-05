‘ School of Rock ’ es una de las películas más recordadas de Jack Black, donde el actor estadounidense puede plasmar tanto su lado cómico como musical. Lamentablemente, esta tarde falleció Kevin Clark, uno de los actores que le dio vida a los niños de la memorable película producto de un accidente de tránsito.

El accidente ocurrió en la ciudad de Illinois en el estado de Chicago. De acuerdo con un reporte, Clark fue golpeado por un automovilista mientras viajaban en bicicleta. El informe menciona que el actor fue atropellado por una mujer de 20 años alrededor de la 1:20 AM del día de hoy. Los paramédicos lo encontraron y lo llevaron al Illinois Masonic Medical Center, donde fue declarado muerto a las 2:04 AM.

Si bien la carrera del joven no fue muy extensa, aún continuaba siendo parte de la familia de “School of Rock” por haber interpretado al rebelde baterista en la película del 2003. Actualmente se dedicaba a la música, pues sus dotes musicales no habían sido producto de la ficción.

Jack Black, protagonista de la película, compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje. “Terribles noticias. Kevin se ha ido. Muy pronto. Muchos grandes recuerdos. Estoy con el corazón roto. Envío mucho amor a su familia y a la comunidad de School of Rock”, anunció el artista.

